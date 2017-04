Sport

Nadia Comăneci, la Cluj: ”Baza de selecție este cea mai mare problemă a gimnasticii românești” FOTO/VIDEO

de Robert Popa, 20 aprilie 2017, 14:30

Prezentă la Cluj-Napoca pentru Europenele de Gimnastică 2017, fosta campioană olimpică Nadia Comăneci (55 de ani) a vorbit despre problemele cu care se confruntă gimnastica românească.

De la stânga la dreapta: Octavian Bellu, Nadia Comăneci, Andreea Răducanu și Mihai Covaliu/ Foto: Robert Popa

Publicitate

Nadia Comăneci a tras un semnal de alarmă asupra bazei de selecție tot mai mici la nivel național. "Am avut o bază de selecție mult mai mare pe vremea când făceam noi gimnastică la Daciada, și în momentul când ai o bază așa de mare este foarte ușor să găsești aceste talente.

Când baza se subțiază - și a început să se subțieze începând de la Tavi (Octavian Bellu - n. red.) și până acum - atunci vine momentul când ai 10 sau 8 gimnaste din care trebuie să alegi 6 și ai și 3 care s-au accidentat, pe care nu ai cum să le înlocuiești, iar asta e o problemă.

În SUA, gimnastica a devenit foarte populară după 1984, când Mary Lou Retton a câștigat Olimpiada, fiecare copilaș voia să facă gimnastică. În Statele Unite, eu, împreună cu soțul meu, avem o academie unde sunt 1.500 de sportivi, nu neapărat care doresc să ajungă la Olimpiadă.

Dar gimnastica este un sport de bază, bun pentru copii, pentru orice alt sport pe care-l fac. Despre această bază vorbesc eu. Noi nu avem cum să motivăm și să educăm părinții că sportul este important ca să educăm copiii.

Asta este cea mai mare problemă și alte mici detalii care trebuiesc fixate între timp", a subliniat fosta mare gimnastă în cadrul unui eveniment organizat de NTT DATA România, sponsor al întrecerii care se desfășoară în această perioadă la Cluj.

Nadia Comăneci a felicitat clujenii pentru găzduirea primului European de Gimnastică din România după 60 ani. "Este un moment istoric. Sărbătorim 60 ani de la ultimul Campionat European desfășurat în România; am avut ocazia să o văd pe Sonia Iovan miercuri, care a concurat în 1957 și care arată foarte bine, la 81 ani.

Fără dvs, sponsorii, care sunt alături la acest eveniment de mare anvergură, nu se poate realiza nimic. De aceea vă mulțumim. Mulțumim Clujului că are această ospitalitate și sperăm că toți participanții vor pleca cu amintiri frumoase de aici", a adăugat fosta gimnastă.

Desemnată drept ambasador al acestei competiții, Nadia și-a amintit de Olimpiada de la Montreal 1976, dar și despre Campionatele Europene din 1975.

"Mulțumim pentru această primire, nu-mi pot imagina să fi fost în alt loc acum decât la aceste Campionate Europene, care au fost și pentru mine un început foarte important. Toată lumea își amintește de Olimpiada de la Montreal, dar în 1975 a fost succesul de la Skien (Norvegia). Îmi aduc aminte că am primit această Cupă Challenge, care a fost creată în România, în 1957.

Mi-au dat-o când am câștigat și când am coborât de pe podium mi-au dat una mică. N-am înțeles de ce trebuie să primesc o cupă mică și apoi mi s-a spus că trebuie să câștig de trei ori consecutiv și după aceea o voi primi pe cea mare. Atunci m-am motivat și am reușit să fac acest lucru în 1977 și 1979 și această cupă challenge a venit în România", a mai spus Nadia Comăneci.

La conferință au mai participat președintele Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu, fosta gimnastă Andreea Răducan, fostul antrenor coordonator al lotului național, Octavian Bellu, dar și directorul general al NTT DATA România, Daniel Metz.

Campionatele Europene de Gimnastică se desfășoară în perioada 19-23 aprilie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Nadia Comăneci a sosit la Cluj, marți, 18 aprilie, cu o zi înainte startul competiției.