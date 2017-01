Sport

Negocieri la CFR. "Am discutat cu Deac"

de Ziua de Cluj, 08 ianuarie 2017, 13:02

CFR Cluj este la un pas de un transfer important: revenirea lui Ciprian Deac. Fostul fotbalist al naţionalei României este acum legitimat la Tobol, în Kazahstan.

Ciprian Deac, fotbalist care a cîştigat cu CFR de două ori titlul de campion în Liga 1 (2007-2008 şi 2009-2010), îşi petrece vacanţa în ţară şi aşteaptă acordul de la gruparea kazahă pentru a parafa contractul cu trupa clujeană de Liga 1.

Tehnicianul ardelenilor, Vasle Miriuţă, a mai lucrat cu mijlocaşul de picior stîng în primul mandat al său la CFR. Tobol nu se opune plecării lui Deac în condiţiile în care contractul acestuia expiră în decembrie 2017.

"Are contract acolo. Dacă-și rezolvă treburile, sigur că vreau să vină la noi. Mi-l doresc mult. Și-a petrecut concediul aici, am vorbit cu el, amical, nu i-am propus nimic, pentru că e sub contract", a declarat, pentru Fanatik.ro, Vasile Miriuță.