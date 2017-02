Sport

Noul investitor de la CFR s-a pus pe treabă. Ce schimbări vrea să facă la club din vară

de Robert Popa, 08 februarie 2017, 21:30

Noul patron al "feroviarilor", Vasile Băgăcean, vrea să aducă specialiști din țară și din străinătate în conducerea clubului din Gruia.

Publicitate

"Am vorbit cu antrenorul Miriuţă și cu preşedintele Iuliu Mureşan. Vor rămâne aici cel puțin până la finalul sezonului. Am discutat, însă, cu mai multe nume mari din fotbalul românesc şi internaţional şi vom face o echipă managerială puternică, cu specialişti care vor aduce un plus de valoare. Va fi o echipă mică, de 3-4 oameni. Echipa se va ocupa de club, iar eu mă voi implica doar în problemele financiare sau în cele legate de obiectivele de performanţă", a explicat Băgăcean în Gazeta Sporturilor.

Vasile Marian Băgăcean are 43 ani și este auditor financiar. El a cumpărat 62% din acțiunile lui CFR Cluj de la fostul finanțator al echipei, Arpad Paszkany. Vinerea trecută, noul investitor al formației din Gruia a făcut o vizită la stadion, iar două zile mai târziu a fost prezent la derby-ul dintre CFR Cluj și Steaua, încheiat 1-1.

Ardelenii ocupă locul 7 în campionat, cu 31 puncte, fiind la un singur punct distanță de ultima poziție care asigură prezența în play-off. Etapa următoare, elevii lui Miriuță vor juca în deplasare cu Gaz Metan Mediaș. Meciul se joacă sâmbătă, 11 februarie 2017, de la ora 20:30.