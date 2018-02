Sport

Nu e totul roz la Cluj. Fetele din echipa Fed Cup, probleme cu Polivalenta

de Ionuţ Grindean, 09 februarie 2018, 11:36

Componentele lotului României s-au plâns de aerul uscat şi de căldura din Sala Polivalentă.

Ana Bogdan / foto facebook.com/romaniafedcup

Ana Bogdan s-a declarat nemulțumită de temperatura din sală și de aerul uscat. "În sală mi se pare destul de cald. Chiar am zis din prima zi că mi se pare destul de cald şi a fost un pic deranjant, că e aerul destul de uscat, nu am putut să respirăm prea bine, chiar toate fetele au spus. Însă pe parcurs ne-am mai obişnuit şi ne-au şi ajutat, au mai redus din căldură, au mai băgat aer rece, deci e OK", a spus numărul 86 WTA pentru TelekomSport.

Jucătoarea din România susține că a reușit să se acomodeze destul de repede cu suprafața de joc din Sala Polivalentă. "La început mi s-a părut destul de rapidă, dar acum e OK, mi se pare... adică vine mingea bine, sare destul de bine... nu am simţit diferenţe foarte mari faţă de ultimul turneu la care am jucat", a mai menționat Ana Bogdan.

Primele meciuri din Grupa Mondială 2 a Fed Cup, împotriva Canadei, vor avea loc sâmbătă de la 12:45.