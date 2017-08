Sport

Octavian Abrudan: ”Mă bucur că am făcut un pas spre fazele superioare ale Cupei României”

de Robert Popa, 10 august 2017, 12:17

Fundașul Universității Cluj, Octavian Abrudan (33 ani), a tras câteva concluzii după calificarea ”Șepcilor roșii” în turul 2 al Cupei României.

Veteranul "studenților" își dorește ca "U" Cluj să întâlnească o echipă din Liga 1 în Cupă. Pentru asta, "alb-negrii" trebuie să mai treacă de încă trei tururi. Următorul este programat pe 23 august, iar în 26 august va avea loc etapa inaugurală din Liga a III-a.

"Suntem bucuroși că am reușit să trecem mai departe. Am făcut un pas spre fazele superioare ale competiției. Ne așteptam să fie mai greu. Dar am înscris destul de repede, ne-am făcut meciul ușor și nu au mai fost probleme. Am avut în jur de 100 fani lângă noi și pe această cale le mulțumim. Chiar dacă am jucat de multe ori prin sate și comune, ei ne-au susținut necondiționat. Obiectivul nostru e să aducem o echipă din Liga 1 în Cupa României. Cu lotul pe care îl avem și ținând cont că am început pregătirile din timp, n-ar trebui să avem probleme", a declarat Abrudan pentru ZIUA de CLUJ.

Universitatea Cluj a învins-o cu 7-0 pe Voința Cetate, miercuri, la Orheiu Bistriței, în primul tur al Cupei României 2017-2018 (faza națională). Golurile echipei antrenate de Marius Popescu au fost înscrise de Iuliu Hațiegan (hatt-trick), Denis Hordouan (dublă), Dorin Goga și Gabriel Giurgiu (penalty).