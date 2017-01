Sport

Păcurar vrea să revină cât mai rapid pe teren. Ce le-a transmis suporterilor Universității

de Robert Popa, 31 ianuarie 2017, 13:30

Fotbalistul de 35 ani nu s-a refăcut complet după o accidentare suferită în tur, dar e încrezător că va putea reveni pe teren înainte de reluarea campionatului. Veteranul lui "U" Cluj a transmis un mesaj pentru fanii "Șepcilor roșii".

Păcurar (stânga) a ratat cea mai mare parte a turului din cauza unei accidentări/ Foto: arhivă ZIUA de CLUJ

"În acest moment, nu simt nicio durere atunci când merg. Dar la primul antrenament, de săptămâna trecută, m-am confruntat cu unele probleme sub gambă, la mușchi mai exact. De atunci, nu am mai participat la nicio ședință de pregătire. Am fost plecat din țară câteva zile, dar îmi voi face niște investigații. Sper să nu recidivez și să revin pe teren cât mai repede", a declarat Alex Păcurar pentru ZIUA de CLUJ.

Mijlocașul român promite un retur spectaculos pentru "U" Cluj. "Singura diferență față de tur e că nu vom mai face niciun egal, vom avea numai victorii. Aș vrea să întâlnim echipe și mai mari în anii următori, ca să putem vedea unde ne situăm", a spus acesta.

Ce le-a transims suporterilor Universității

"Să fie la fel, să ajute echipa la fiecare meci. Nu am nicio îndoială că așa va fi, pentru că fanii noștri iubesc prea mult acest club și vor fi mereu alături de noi, indiferent ce se va întâmpla", a afirmat Păcurar.

Alex Păcurar a revenit la "U" în 2016, bifând un meci și 2 goluri pentru "alb-negri" în actuala stagiune din Liga a IV-a. Fotbalistul de 35 ani a ratat cea mai mare parte a returului din cauza unei accidentări. Acesta a fost prezent la reunirea lotului, din 23 ianuarie 2017, dar a acuzat noi probleme medicale după primul antrenament.

"U" Cluj a terminat pe primul loc turul din Liga a IV-a, cu 40 puncte, având 13 victorii și doar un singur egal. "Studenții" au marcat 82 goluri, primind doar 5. "Șepcile roșii" vor sta în prima etapă a returului, programată pe 25 februarie.