”Papi”, dezamăgit după înfrângerea de la Tășnad: ”Nu avem nicio scuză”

de Robert Popa, 17 septembrie 2017, 14:47

Antrenorul lui ”U” Cluj, Marius Popescu, este dezamăgit de evoluția ”studenților” în eșecul cu Unirea Tășnad: ”Nu avem nicio scuză. Trebuia să dăm noi două-trei goluri”.

Foto: Robert Popa

După un an de invincibilitate, ”U” Cluj a bifat primul eșec într-un joc oficial.

"Din păcate, nu ne-a ieșit mai nimic la Tășnad. Am urmărit adversarul săptămâna trecută, dar nu a avut nici un sfert din determinarea pe care a arătat-o astăzi (sâmbătă, n.n). Aș putea spune că am dominat partida, însă aș fi perfid, pentru că fotbalul înseamnă goluri, victorii, atitudine. Le spun mereu băieților să aibă atitudine la nivelul adversarului.

Asta am subliniat și în Liga a 4-a, unde chiar dacă am câștigat la scor majoritatea partidelor, nu ne-a fost deloc ușor, am întâmpinat și acolo unele probleme. Trebuie să uităm acest meci și să îndreptăm greșelile pe care le-am făcut. "U" Cluj este un club greu, cu presiune și suporteri pătimași, iar lucrurile pot escalada la un moment dat.

Am ratat o șansă imensă, deoarece echipele din fața noastră s-au încurcat în această etapă. Am mari dubii la faza penalty-ului, dar nu asta contează. Noi ar fi trebuit să dăm două-trei goluri și să închidem meciul. Una peste alta, nu căutăm nici o scuză și sper ca suporterii să digere acest insucces inexplicabil și dureros. Indiferent de situație, ei trebuie să rămână alături de echipă, așa cum au fost mereu", a declarat antrenorul Universității, Marius Popescu, pe site-ul clubului.

Universitatea Cluj a pierdut cu 0-2 pe terenul Unirii Tășnad, sâmbătă, în etapa a patra din Liga a III-a.

Ultima înfrângere a Universității într-un meci oficial fusese înregistrată pe 4 iunie 2016, 1-3 la Unirea Tărlungeni, în ultima etapă a play-out-ului Ligii a 2-a.

Sezonul trecut, ”U” Cluj a obținut 27 victorii și un singur egal în Liga a IV-a, câștigând la scor și meciurile din barajul de promovare (8-0 și 6-0 cu Lăpușul Târgu Lăpuș).

În actuala ediție din Liga a III-a, "alb-negrii" au înregistrat până la acest duel o victorie (4-0 la Unirea Dej) și o remiză (1-1 cu CFR 2). "U" Cluj s-a mai impus, totodată, în două partide din Cupa României (7-0 cu Voința Cetate și 5-1 împotriva Comunei Recea).

"U" Cluj ocupă locul 9 în Seria a V-a, cu 4 puncte, la 6 distanță de liderul Industria Galda. Unirea Tășnad este pe 8, cu 6 puncte.