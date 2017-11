NEWS ALERT Pas greșit pentru campioana U-BT în Europe Cup. ”Am permis prea multe recuperări ofensive”

Sport

de Robert Popa, 08 noiembrie 2017, 22:05

Pas greșit pentru U-BT Cluj în Fiba Europe Cup. Campioana României a cedat în fața lui Istanbul BBSK, miercuri, în Turcia, în etapa a patra din Grupa E.

S-a terminat 82-92 și ardelenii înregistrează prima înfrângere din actuala ediție de Europe Cup. Echipa lui Mihai Silvășan rămâne la conducerea Grupei E, cu 7 puncte, dar e obligată să câștige utimele două partide pentru a nu pierde prima poziție.

Giordan Watson și Kuti Nandor au fost principalii marcatori ai "studenților", ambii cu câte 16 puncte. Din lotul campioanei României s-au mai evidențiat Andrei Calnicenco, Zeljko Sakic (câte 12 puncte fiecare) și Ousmane Barro (10 puncte).

Antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan, crede că numărul mare de recuperări ofensive ale turcilor a făcut diferența pe parchet.

"E o înfrângere grea pentru noi. Am venit hotărâți să învingem și să ne asigurăm primul loc în grupă. Nu am reușit, jucătorii lor tineri au reușit un meci excelent. Am permis prea multe recuperări ofensive și am avut prea multe mingi pierdute, iar acesta este rezultatul. Mergem mai departe. Nu avem timp să plângem. Dacă vrem primul loc, trebuie să câștigăm următoarele două jocuri", a spus Silvășan, pe site-ul clubului.

Rezultatele înregistrate de U-BT Cluj în Europe Cup:

U-BT Cluj - Istanbul BBSK 90-69

Dinamo Tbilisi - U-BT Cluj 73-87

Lukoil Academic - U-BT Cluj 73-88

Istanbul BBSK - U-BT Cluj 92-82