Sport

EXCLUSIV Păzea, atacă ”U”rsu!

de Robert Popa, 12 decembrie 2017, 13:28

Octavian Ursu (23 ani) este unul dintre protagoniștii unui tur de campionat reușit, la finalul căruia, Universitatea Cluj a luat o opțiune serioasă pentru promovarea în Liga a 2-a.

Octavian Ursu a înscris 8 goluri în acest sezon/Foto: FC Universitatea Cluj/Facebook.com

Ursu a debutat în sportul rege la 7 ani, în Mediaș, orașul unde s-a născut. A ajuns apoi la Școala de Fotbal Ardealul Cluj, iar de acolo, la unul dintre cele mai iubite cluburi din România. În primii ani petrecuți la Universitatea, tânărul mijlocaș a fost împrumutat la Unirea Slobozia, ACS Berceni și CS Mioveni. A așteptat cu nerăbdare să joace și pentru echipa mare, să arate de ce este în stare.

În sezonul 2015-2016, la capătul căruia "Șepcile roșii" au retrogradat în Liga a III-a, Octavian Ursu a înscris 8 goluri. I s-a propus să rămână la echipă, atunci când clubul a luat-o de la zero, din Liga a IV-a. A preferat să meargă la ASA Târgu Mureș, din dorința de a nu pierde contactul cu fotbalul mare. Ulterior, a regretat această decizie.

Dar soarta a făcut ca el să se întoarcă la echipa care i-a dat totul. În vara lui 2017, Ursu a fost sunat de Ioan Ovidiu Sabău, managerul sportiv al "studenților", și a bătut palma cu "alb-negrii". Este unul dintre protagoniștii unui tur de campionat reușit, la finalul căruia, Universitatea Cluj a luat o opțiune serioasă pentru promovarea în Liga a 2-a. "U" Cluj a terminat prima în Liga a III-a (Seria a V-a), cu 35 puncte, și un bilanț de 11 victorii, 2 remize și o singură înfrângere.

La ce vârstă ai început fotbalul și cine te-a îndrumat spre el?

Am început fotbalul la vârsta de 7 ani, la Mediaș. Nu cred că m-a îndrumat cineva.

Mai e vreun membru din familia ta care să practice fotbal sau alt sport?

Nu, sunt singurul (râde).

Cum ai ajuns la "U" Cluj și cu ce impresii ai rămas după prima perioadă petrecută acolo?

Am ajuns de la Ardealul cu alți 12-13 jucători, alături de antrenorul Mihai Georgescu. Am crescut aici și nu ai nevoie de mai mult de 1 an ca să începi să iubești "U" Cluj.

În acei ani, ai jucat sub formă de împrumut la Unirea Slobozia, Berceni și Mioveni. Cum au fost acele experiențe?

Au fost niște experiențe bune. Cred că m-au ajutat, dar cred că aș fi meritat și mai multe șanse la "U" Cluj, prea repede s-a renunțat la mine.

În vara lui 2016, ai ajuns la ASA Târgu Mureș. De ce nu ai continuat la "U", având în vedere noul proiect care s-a făcut?

Am venit dupa un sezon nu știu dacă bun. Am retrogradat (în Liga a III-a n. red.), dar am reușit să înscriu 8 goluri. Au fost ceva oferte și mai bune, dar nu s-au concretizat. Am ajuns la Târgu Mureș, mi-am dorit să fac pasul mai sus. Îmi era greu să mă întorc în Liga a IV-a, pentru că eram tânăr și visam frumos. Acum regret că nu am rămas!

După ASA, a urmat Olimpia Satu Mare. Acolo ai făcut echipă cu Mihai Onicaș, care îți este coleg și acum. Cum ai descrie acea perioadă?

Cred că a fost cea mai urâtă perioadă din cariera mea (clubul s-a confruntat cu probleme financiare, fapt care a dus la întârzierea plății salariilor, după cum relata Mihai Onicaș într-un interviu acordat pentru ZIUA de CLUJ - n. red.).

Anul acesta, ai revenit la "U". Cine te-a convins să iei această decizie?

Domnul Sabău m-a sunat. Mi-a propus obiectivele, am acceptat, și am pornit la drum.

Cu ce impresii ai rămas după acest tur de campionat?

Am rămas cu impresii bune. Am reușit să terminăm campionatul pe locul 1. Am făcut o figură frumoasă cu Dinamo (în Cupa României - n. red.). Eu zic că a fost un tur de campionat reușit.

Care adversar ți s-a părut cel mai dificil?

Cel mai greu adversar nu știu dacă a existat. Era vorba de noi, cum ne automotivăm. Toate echipele se apărau (când jucau - n. red.) cu noi. Dacă exclud campionatul, Dinamo a fost de departe cel mai greu adversar!

Ați fost foarte aproape să-i eliminați în optimile Cupei României. Ce crezi că a lipsit echipei ca să-și ducă misiunea până la capăt?

Pentru mine, sincer, nu era o surpriză. Eu am crezut că putem să câștigăm la ce lot avem. Am ajuns la penalty-uri, acolo e la noroc, așa a fost să fie !

Ce așteptări ai de la retur?

Vreau să joc meci de meci, să progresez, să îmi ajut echipa și să caștigăm toate meciurile până la final. Sunt sigur că o să promovăm!

CV Octavian Andrei Ursu

Data nașterii: 15 noiembrie 1994

Locul nașterii: Mediaș, România

Înălțime: 1.76 m

Post: Mijlocaș

Echipa actuală: Universitatea Cluj

În trecut: Ardealul Cluj, Unirea Slobozia, ACS Berceni, CS Mioveni, ASA Târgu Mureș, Olimpia Satu Mare

Cine i-a influențat cariera: "Familia a fost alături de mine în momentele bune, și în cele mai puțin bune".

Jucătorii favoriți: "Ronaldo, dar îmi plăcea și Ribery".

Ce ar fi făcut dacă nu devenea fotbalist: "Nu m-am gandit niciodată. Probabil am fost axat prea mult pe fotbal".

Ce îl motivează să dea totul pe teren: "Când sunt pe teren, nu mă mai gândesc la nimic. Sunt concentrat total acolo. Mă motiveză faptul că vreau să ajung mai sus, să progresez".

Victimele lui Ursu din acest sezon: Industria Galda (un gol), Comuna Recea (un gol în campionat și altul în cupă), Unirea Alba Iulia (un gol), FC Avrig (2 goluri) și Viitorul Ghimbav (2 goluri)