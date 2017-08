Sport

Petrescu a explodat după ”dușul rece” de la Timișoara: ”Ar trebui să schimb toată echipa”

de Robert Popa, 27 august 2017, 08:30

Dan Petrescu este nemulțumit de evoluția CFR-ului în deplasarea cu ACS Poli Timișoara. După cele 4 goluri primite de la bănățeni, ”Bursucul” a afirmat că ar trebui să schimbe toată echipa.

"Dușul rece" de la Timișoara a venit după 7 meciuri fără înfrângere pentru "feroviari". În ultimele șase partide, CFR Cluj s-a impus fără să primească gol.

"Nu mă aşteptam la aşa ceva, cine s-ar fi aşteptat? Iei gol în minutul 1, de la 40 de metri, jucătorii nu au ştiut ce să facă. Nu mai luasem gol de 7 etape, în plus am jucat la 40 de grade. Vă spuns sincer că preferam să nu marcăm vreun gol şi să le înscriem etapa următoare. Am marcat de 3 ori, dar nu ne ajută la nimic. Poate doar pentru Balde e bine, că a înscris o dublă şi îl ajută la moral. Dar pe mine nu mă ajută la nimic revenirea asta. Cred că e prima oară când iau 4 goluri în fotbalul românesc. La asemenea rezultat, ar trebui să îi schimb pe toţi", a spus antrenorul CFR-ului pe Digisport.

CFR Cluj a pierdut cu 3-4 pe terenul lui ACS Poli Timișoara, sâmbătă, în etapa a opta din Liga 1. Ardelenii se află pe primul loc în Liga 1, cu 19 puncte, dar echipa clasată pe locul secund, CS Universitatea Craiova, este la doar un punct în spate. Poli Timișoara ocupă locul 7, cu 13 puncte.