Petrescu a pus punct seriei de invincibilitate a lui Popa în duelurile cu CFR: ”Trebuia să se rupă odată”

de Robert Popa, 10 decembrie 2017, 00:35

Antrenorul lui CFR Cluj este fericit după victoria cu ACS Poli Timișoara. ”Feroviarii” și-au asigurat prezența în play-off, dar au înregistrat și primul succes în fața lui Ionuț Popa după mai bine de un deceniu.

Ultima victorie a lui CFR Cluj împotriva lui Ionuț Popa fusese înregistrată pe 23 septembrie 2007, când actualul antrenor al formației de pe Bega se afla la Poli Iași. Ardelenii s-au impus atunci cu 2-1. La finalul acelui sezon, echipa din Gruia a cucerit primul titlu din istorie.

Ba mai mult, CFR a spart gheața și în confruntările cu ACS Poli Timișoara. Sezonul trecut, "feroviarii" au înregistrat două remize în campionat cu bănățenii (1-1 și 2-2). Aceeași echipă i-a scos pe clujeni din sferturile Cupei României, la penalty-uri. Și atunci, pe banca formației de pe Bega s-a aflat tot Ionuț Popa. Timișoara a produs prima înfrângere a "ceferiștilor" din acest sezon, câștigând cu 4-3 meciul tur.

Sâmbătă, în etapa cu numărul 21 din Liga 1, a venit rândul lui CFR Cluj să se impună în meciurile cu Timișoara. S-a terminat 1-0. Unicul gol a fost înscris de Paulo Vinicius, în prelungirile primei reprize.

"Mă bucur, aveam nevoie de această victorie. Am vorbit și cu domnul Popa și i-am zis «Cât vrei să mai țină invincibilitatea?». Gata, trebuia să se rupă odată. E un antrenor charismatic, știe să pregătească meciurile. Am avut un joc mai greu decât ne așteptam. Sunt foarte fericit. Jucătorii au fost foarte serioși, au avut ocazii. Am marcat și un gol.

Voiam mai multe, ca să fim mai liniștiți. Până la urmă, asta e victoria care îmi place cel mai mult. Cu 1-0. La 4-0, toată echipa joacă bine. La 1-0 nu e ușor. Trebuie să te aperi, să știi să ții de rezultat. Matematic suntem în play-off. Acesta era obiectivul meu. Acum trebuie să ne gândim mai sus", a declarat antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu.

CFR Cluj este liderul Ligii 1, cu 49 puncte. Timișoara este pe 9, cu 25 puncte. Echipa lui Dan Petrescu mai are un singur meci de jucat în acest an, săptămâna viitoare, în deplasare cu CS Universitatea Craiova.