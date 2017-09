Sport

Petrescu: ”CFR joacă mult peste așteptări”

de Robert Popa, 26 septembrie 2017, 00:29

După victoria cu Astra Giurgiu, Dan Petrescu e convins că CFR joacă mult peste așteptările sale.

Dan Petrescu a ajuns la 9 victorii cu CFR Cluj în Liga 1/Foto: prosport.ro

Ardelenii s-au desprins la 4 puncte de ocupanta locului secund, FCSB. Ba mai mult, echipa lui Dan Petrescu e prima echipă care se impune la Giurgiu în acest sezon.

”Am dat un gol și credeam că meciul e închis, dar am făcut greşeli. După 3-1, nu aş mai fi vrut să avem emoţii. Am vrut să ne apărăm mai sus, dar am fost puţin obosiţi. La Giurgiu nu a mai câştigat nimeni până acum. Avem un parcurs mult peste așteptări. Nu îmi vine să cred câte puncte am strâns. Returul va fi mult mai greu. Vom juca la FCSB, Dinamo și Craiova", a spus antrenorul lui CFR Cluj, citat de Digisport.

CFR Cluj s-a impus cu 3-2 pe terenul Astrei Giurgiu, luni seara, în etapa a 12-a din Liga 1. Pentru echipa din Gruia au marcat Balde (3), Deac (50) și Djokovic (79). Giurgiuvenii au înscris printr-un autogol al lui Manea (74), respectiv Ioniță (92).

CFR este liderul campionatului, cu 29 puncte. În cele 12 etape disputate până acum, "feroviarii" au înregistrat 9 victorii, 2 remize și o singură înfrângere.