Petrescu: ”Cine spune că nu a fost penalty nu știe fotbal”

de Robert Popa, 10 septembrie 2017, 23:54

Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, e convins că penalty-ul primit în meciul cu CS Universitatea Craiova a fost acordat corect.

Petrescu nu are îndoieli nici asupra eliminării lui Tiago Ferreira. Jucătorul oltenilor a primit roșu după un duel cu Deac, iar centralul Adrian Comănescu a arătat punctul cu var.

"A fost un meci foarte greu, cu o echipă bună, una care nu pierduse. Până la bara lui Mitriță, am avut cinci ocazii și ei niciuna. A venit faza penalty-ului, am revăzut-o. E penalty și cartonaș roșu. Cine spune altceva nu știe fotbal. Mulți specialiști suferă când dă gol CFR. Am dominat, dar Craiova a jucat mai bine in 10. Ati văzut ce penalty au primit ei, acela nu a fost penalty. Puteam să pierdem două puncte", a spus "Bursucul" pe Digisport.

Dan Petrescu nu a scăpat nici el ușor. Tehnicianul "feroviarilor" a fost trimis în tribună la faza penalty-ului din prima repriză.

"M-a eliminat pentru că nu aveam voie să ies din spațiul tehnic. L-am întrebat cum poți să dai galben (Ferreira a primit inițial un galben înainte de a fi eliminat - n. red.)?", a adăugat "Bursucul".

CFR Cluj a trecut cu 2-1 de CS Universitatea Craiova, duminică, pe arena din Gruia, în etapa a noua din Liga 1. Ardelenii ocupă primul loc în campionat, cu 22 puncte, și sunt la 4 puncte distanță față de poziția secundă. Astra, Craiova și Steaua completează următoarele trei locuri, având fiecare câte 18 puncte.