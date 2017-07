Sport

Petrescu critică arbitrajul după egalul cu Botoșani: ”Am avut penalty nedat”

de Robert Popa, 18 iulie 2017, 23:40

Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a criticat arbitrajul după egalul obținut în deplasarea de la Botoșani. ”Am avut penalty nedat și a fost o eliminare stupidă”, afirmă fostul internațional român.

Foto: getty images

Petrescu crede că Omrani a fost eliminat pe nedrept în minutul 72. Atacantul franco-algerian a primit al doilea galben în urma unei presupuse simulări.

"Am avut un penalty nedat și a fost o eliminare stupidă. Eu de pe bancă am văzut că a fost 11 metri. Nu trebuia să dea roșu pentru că a rupt meciul. Nu a văzut, asta e. Dacă a greșit, a greșit involuntar. Oricum, dacă am juca într-o lume normală, Omrani ar trebui să evolueze în meciul următor. Pentru ce a luat băiatul ăsta galben?", a spus tehnicianul "feroviarilor" pe Digisport.

Fostul component al Generației de Aur s-a plâns și de golul primit de CFR în minutul 30.

"Revin după 8 ani în fotbalul românesc și nu se putea un meci mai greu. Noi am început bine, le-am dat gol. Ce mă nemulțumește e că am luat gol la o fază fixă", a explicat Dan Petrescu.

CFR Cluj a remizat cu FC Botoșani, scor 1-1, luni, în deplasare, în prima rundă din noul sezon al Ligii 1."Feroviarii" au deschis scorul prin Ovidiu Hoban (10), iar Andrei Burcă (30) a egalat cu o lovitură de cap. În urma acestui rezultat, ardelenii ocupă locul 8, cu un singur punct, iar Botoșani se află pe 7, cu același punctaj.