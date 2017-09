Sport

Petrescu: ”Dacă eram atenți, puteam juca până la Crăciun și nu luam gol”

de Robert Popa, 22 septembrie 2017, 01:20

Dan Petrescu este dezamăgit de rezultatul obținut cu FCSB. Antrenorul lui CFR Cluj le-a reproșat jucătorilor că au greșit la golul egalizator.

"Feroviarii" au deschis scorul prin Urko Vera (44), dar Budescu a restabilit egalitatea în repriza secundă (63). CFR a avut și un gol anulat, marcat tot de Urko Vera, în minutul 8.

"Înainte de meci, dacă scoteam un egal sau câștigam, eram mulțumit cu ambele rezultate. Dar să conduci cu 1-0 și să iei gol pe o gravă greșeală a noastră, rar mi se întâmplă. Mai ales că eram organizați foarte bine. Nu țin minte niciun șut al Stelei pe poartă. E frustrant, mai ales că am avut un gol valabil. Cei de la Steaua trebuiau să primească cel puțin 2 roșii. Din tribună (Petrescu a fost suspendat la acest meci - n. red.) am văzut foarte bine meciul. Dar până la urmă noi am pierdut. Dacă eram atenți la acea lovitură liberă, cred că jucam până la Crăciun și Steaua nu dădea gol. Noi suntem vinovați", a spus Dan Petrescu.

După 1-1 cu FCSB, CFR Cluj se menține pe prima poziție, cu 26 puncte. Vicecampioana României este pe 2, cu 22 puncte.