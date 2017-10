Sport

Petrescu putea călca pe urmele lui Mourinho. Cum a ratat oferta vieții

de Robert Popa, 20 octombrie 2017, 11:15

Dan Petrescu putea da cea mai mare lovitură din cariera de tehnician. A fost dorit de o formație antrenată și de Jose Mourinho.

"Bursucul" recunoaște că i s-a propus banca lui Chelsea. Ar fi fost primul român care îi antrenează pe londonezi. Nimic nu e întâmplător. Dan Petrescu a jucat pentru formația de pe Stamford Bridge între 1995 și 2000. După mai bine de 17 ani de la despărțirea de Chelsea, fostul fundaș al naționalei încă păstrează legătura cu gruparea engleză.

"Încă păstrez legătura cu ei. Mi s-a propus să-i antrenez, dar nu am vrut eu să merg", a spus antrenorul lui CFR Cluj.

Dan Petrescu a bifat 152 de meciuri și a înscris 17 goluri în tricoul lui Chelsea. A câștigat Cupa Angliei (1997), Cupa Ligii Angliei (1998), Cupa Cupelor (1998) și Supercupa Europei (1998). Chelsea a fost pregătită și de Jose Mourinho (54 ani), în intervalele 2004-2007 și 2013-2015. Cel supranumit "The Special One" se află în prezent la Manchester United, cu care a câștigat Europa League în acest an.