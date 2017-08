Sport

Petrescu rămâne cu picioarele pe pământ: ”Iașiul ne-a dominat”

de Robert Popa, 06 august 2017, 08:30

Dan Petrescu nu este foarte entuziasmat după victoria obținută de CFR Cluj pe terenul lui CSM Politehnica Iași.

"Bursucul" s-a declarat mulțumit de rezultatul ardelenilor, dar nu și de joc.

"Am început rău, nu am făcut un joc bun. Au jucat mai bine în prima repriză decât noi. Am intrat cu 2-0 la pauză, nemeritat. Ei au dominat. Noroc că am bătut bine cele două cornere. Ambele echipe au jucat pe această căldură. Trebuia să ne adaptăm mai bine. În repriza a doua, alerga adversarul după minge", a spus antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, pe Digisport.

CFR Cluj a învins-o cu 2-0 pe CSM Politehnica Iași, sâmbătă, în deplasare, în etapa a patra din Liga 1. Golurile "feroviarilor" au fost înscrise de Emmanuel Culio (22), din penalty, și Ovidiu Hoban (33). Formația din Gruia ocupă locul 2, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani (10 puncte fiecare).