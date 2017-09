Sport

Petrescu rupe tăcerea. Adevăratul motiv pentru care a ratat Naționala: ”Oferta era foarte bună”

de Robert Popa, 15 septembrie 2017, 19:20

Dan Petrescu a fost la un singur pas de a prelua postul de selecționer al României. ”Îmi doream să antrenez Naționala, oferta era foarte bună”. Cu toate acestea, negocierile cu Federația au picat. Antrenorul lui CFR Cluj a explicat motivul.

"Bursucul" a recunoscut că s-a întâlnit cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, pentru negocieri. Oficialii de la Casa Fotbalului i-au propus să antreneze Naționala și CFR-ul în paralel. Dan Petrescu a acceptat, dar s-a lovit de refuzul formației din Gruia.

"Cei de la Federație m-au dorit foarte mult. Am avut o întâlnire cu președintele și cei care îl susțin. Mi-am spus punctul de vedere. Au avut o ofertă foarte bună pentru mine, să antrenez și CFR, și Echipa Națională. Am acceptat acest lucru, dar trebuia să fie de acord și CFR. Conducerea nu au fost de acord și atunci n-am avut cum să mai merg acolo. Dar am înțeles decizia. Dacă aș fi fost conducător, aș fi luat aceeași hotărâre. Așa au gândit ei, că ar fi greu pentru mine să mă concentrez la două echipe", a spus Petrescu.

Fostul component al Generației de Aur nu regretă că a rămas în Gruia și vrea să-și continue proiectul început la Cluj. După 9 etape, CFR ocupă primul loc în campionat, cu 22 puncte. Ardelenii au un bilanț de 7 victorii, un egal și doar un eșec.

"Îmi doream să antrenez Echipa Națională, dar nu puteam să las echipa acum. Tot ce s-a creat aici s-a făcut la dorința mea. Jucători care au fost aduși, banii care s-au cheltuit la club, totul s-a făcut datorită mie. Dacă plecam ar fi suferit prea multă lume. Acum trebuie să mă concentrez la ce am de făcut aici și să nu am regrete. Sper să-mi duc la final contractul cu CFR și de ce nu, să rămân cât mai mult".

Dan Petrescu speră totuși ca pe viitor să aibă din nou șansa de a-i pregăti pe "tricolori".

"Este a doua oară când mi se oferă șansa să fiu selecționer, n-am avut norocul să fiu acolo. Poate în altă circumstanță și altă dată, dacă va mai fi a treia oportunitate, poate voi ajunge".

Joi, Christoph Daum a fost dat afară de la Națională. Favoriți pentru preluarea postului de selecționer sunt Cosmin Contra, Mircea Rednic, Ladislau Boloni, Walter Zenga, Ioan Andone sau Victor Pițurcă.

România mai are două meciuri de jucat în preliminariile Mondialului din 2018, cu Kazakhstan (5 octombrie, Ploiești) și Danemarca (8 octombrie, Copenhaga).

"Tricolorii" ocupă locul 4 în Grupa E, cu 9 puncte, fără nicio șansă de a ajunge la turneul final. România a bifat 2 victorii, 3 remize și 3 eșecuri.