Sport

Petrescu știe cum poate fi învinsă FCSB

de Robert Popa, 20 septembrie 2017, 12:05

Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, a dezvăluit ingredientele care îi pot aduce victoria în derby-ul cu FCSB.

Publicitate

Cele două formații se întâlnesc joi, de la ora 21:00, pe arena din Gruia, în etapa a 11-a din Liga 1.

”Va fi un meci special. Steaua este echipa unde am crescut, unde am jucat și cu care am luat campioanate, cupe și am evoluat în finala Cupei Campionilor. Rămâne de văzut cine e favorită, eu zic că șansele sunt 50-50. Dar prin muncă, sacrificiu, organizare, disciplină și puțin noroc îi putem bate”, a spus Petrescu într-un interviu acordat pe pagina oficială de Facebook a clubului.

”Bursucul” este impresionat de oamenii din atacul vicecampioanei și e convins că oricare dintre ei pot pune probleme CFR-ului.

”Au 20 de jucători foarte buni. Chiar dacă nu evoluează Alibec sau Budescu, intră Gnohere sau Teixeira, Tănase sau Golofca. Au 10 jucători de atac foarte buni. Dacă joacă unul sau altul nu va fi diferență. E clar că Alibec e cel mai bun atacant român, chiar dacă toată lumea îl critică, dar și Gnohere este un jucător foarte bun. Deci la Steaua nu e o problemă dacă lipsește un jucător”, a completat Dan Petrescu.

CFR Cluj este liderul campionatului, cu 25 puncte. FCSB este pe 3, cu 4 puncte mai puțin.