Sport

Petrescu: ”Sunt mulțumit de victorie, dar nu de joc”

de Robert Popa, 01 octombrie 2017, 23:06

CFR a încheiat turul sezonului regulat cu o nouă victorie, însă Dan Petrescu trage un semnal de alarmă: ”Nu sunt mulțumit de joc. Și jucătorii sunt conștienți de asta”, afirmă tehnicianul ”feroviarilor”.

"Bursucul" crede că doar norocul a făcut ca CFR să nu primească gol.

"Sunt mulțumit de victorie, dar nu de joc. Cred că toată lumea gândește la fel. Și jucătorii sunt conștienți de acest lucru. Nu am făcut un meci reușit. Am făcut multe greșeli în apărare azi (duminică - n. red.). Am avut noroc că nu am luat gol. Urmează o pauză și sper să ne antrenăm bine pentru returul campionatului. Avem rezultate mult peste ce credeam noi, ținând cont de numărul de jucători noi. Acum trebuie să ne concentrăm și să facem în continuare rezultate bune", a spus Dan Petrescu.

CFR Cluj s-a impus cu 2-0 în fața ultimei clasate Juventus București, duminică, pe arena din Gruia. Golurile ardelenilor au fost marcate de Adrian Păun (28) și Juan Emmanuel Culio (82 penalty). Echipa din Gruia a bifat, astfel, a zecea victorie din campionat. CFR este la conducerea clasamentului, cu 32 puncte. Duminică, de la ora 17:00, pe arena din Gruia, "feroviarii" vor juca un amical cu Aris Limassol (Cipru).

Liga 1 va lua o pauză, Naționala disputându-și ultimele două partide din preliminariile Cupei Mondiale din 2018. Pe 5 octombrie, la Ploiești, "tricolorii" vor întâlni Kazakshtanul, iar pe 8 octombrie vor juca la Copenhaga cu Danemarca. La această acțiune au fost convocațo și doi jucători ai CFR-ului. E vorba de mijlocașii Ciprian Deac și Ovidiu Hoban. Cu 9 puncte în 8 partide, România nu mai are nicio șansă de calificare la turneul final.