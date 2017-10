Sport

Poetul de suflet al ”Șepcilor roșii”. Cum vrea să schimbe viețile prin versuri

de Ziua de Cluj, 14 octombrie 2017, 13:12

Tudor Pogăcean, un tânăr îndrăgostit de “U” și de poezie, și-a lansat recent primul volum. Se numește ”Dictarea unui suflet”, iar fondurile adunate în urma vânzării sale vor fi direcționate către o cauză nobilă.

Foto: FC Universitatea Cluj/Facebook.com

Volumul va ajunge sâmbătă, cu ocazia meciului dintre FC Universitatea Cluj și FC Avrig, în Peluza Șepcile Roșii, anunță pagina oficială de Facebook a clubului. Cei care doresc să cumpere un exemplar o pot face în schimbul unei donații minime de 15 lei, la standul amplasat la peluză.

Fondurile adunate în urma vânzării volumului vor fi direcționate integral campaniei "Enough is Enough" a celor de la Beard Brothers, care își propun modernizarea secției de arși din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.

"U" Cluj - FC Avrig va avea loc pe Cluj Arena, începând cu ora 17:00. Întâlnirea va conta pentru etapa a opta din Liga a III-a.