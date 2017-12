Sport

Popa a făcut show după meciul cu CFR: ”Ofițerul nostru și-a uitat bicicleta în gară”, ”Ori au fost alții prea deștepți, ori noi prea proști” și ”Spectatorii s-au speriat”

de Robert Popa, 10 decembrie 2017, 14:03

Antrenorul lui ACS Poli Timișoara, Ionuț Popa, a făcut declarații savuroase după meciul cu CFR Cluj. Partida a fost câștigată de ”feroviari” cu 1-0, în urma golului înscris de Paulo Vinicius.

Foto: mediafax/Sebastian Tătaru

Popa este dezamăgit pentru că "alb-violeții" și-au încheiat seria de cinci meciuri fără eșec.

"CFR Cluj a arătat că este echipă cu pretenții. A etalat un joc bun, cel puțin în prima repriză. Noi, în schimb, am făcut o greșeală impardonabilă la acel gol (marcat de Vinicius cu capul - n. red.), luat în ultima fază din prima repriză.

În repriza a doua, am încercat să venim în atac, să avem mai mult curaj. Am avut câteva oportunități, dar, din păcate, n-am reușit să înscriem. Deși, până acum, am făcut-o la aproape fiecare joc. Îmi pare rău de echipă. În ultimele partide nu am pierdut.

Atitudinea a fost una bună. Au lipsit câțiva jucători de bază, dar, per ansamblu, a fost un joc în care era poate nedrept să piardă sau să facă egal CFR-ul. CFR merită cu prisosință primul loc și titlul de campioană", a spus Ionuț Popa.

Când a fost întrebat de ce nu are ofițer de presă, antrenorul Timișoarei a răspuns ironic: "Și-a uitat bicicleta în gară". El a transmis, de asemenea, că orice jucător este liber să plece de la echipă în orice moment.

"Am rugat și presa locală să nu ne mai pună întrebări despre situația noastră financiară. Am avut o discuție cu conducerea și primarul orașului (Nicolae Robu - n. red.). Lucrurile sunt clare. Când sunt bani, vom primi bani. Iar cei cărora nu le convine situația, își pot rezilia oricând contractul".

Alte declarații savuraose făcute de tehnicianul lui ACS Poli Timișoara



Arbitraj: "Din punctul meu de vedere, a fost excelent".

Dublele făcute pe margine: " V-au plăcut, nu? Cu mingea le am și acum. Și pe mine m-a impresionat Omrani. Când am intrat în vestiar la ei, a făcut saltul acela mortal, s-a dat peste cap. Nu știu dacă l-a făcut la fel de frumos ca și al meu. Dar a fost reușit".

Plecarea lui Mailat de la Poli la CFR: "Sigur că sunt supărat. L-am pierdut ușor. Ori au fost alții prea deștepți, ori am fost noi prea proști. Din păcate, noi am mai pierdut și alți jucători. Mailat este un jucător care, în urmă cu două campionate, când am venit eu la Timișoara, a debutat și a dat și gol. Să vezi acum scandal. Dar sunt în post".

Șansele Timișoarei la play-off: "Nu, părerea mea că nu. Din păcate, noi nu am mai continuat ritmul din primele 10 etape, când am fost mereu în primele 5-6 echipe. Cred că toți avem o vină pentru asta".

De ce nu au venit mulți oameni la meci: "Spectatorii s-au speriat. Au crezut că vine Ionuț Popa cu Poli, ne-au dat 4 acolo și ne bat ăștia și aici. De aia nu au venit, să știți".

CFR ocupă locul 1 înaintea ultimei etape din 2017, cu 49 puncte. Timișoara este pe 9, cu 25 puncte.