EXCLUSIV Povestea lui ”Casillas” de Cluj. A început fotbalul la ”U”, e fan ”Fast and Furious” și are obiective mari cu ”studenții”

de Robert Popa, 27 aprilie 2017, 14:30

Adrian Rus (23 ani) este un produs al centrului de copii și juniori al Universității Cluj. Se antrenează din greu pentru a ține pasul cu ceilalți doi goalkeeperi ai ”Șepcilor roșii”, Rareș Pop și Cristi Man, e fan al fostului portar de la Real Madrid, Iker Casillas, și are obiective extrem de ambițioase cu ”alb-negrii”.

Foto: Facebook.com/Rus Adi

Adrian Rus a început fotbalul la 7 ani, la unul dintre cele mai iubite cluburi din România: Universitatea Cluj. La 16 ani a luat decizia de a se concentra mai mult pe școală, fotbalul rămănând mai mult un hobby pentru el. Cu toate astea, în 2016, când "Șepcile roșii" au luat-o de la 0, din liga a patra, cu obiectivul de a reveni pe prima scenă până în 2019, an în care "U" Cluj va serba 100 ani de la înființare, Rus s-a ambiționat, dorind să arate că merită să apere culorile "alb și negru".

Concurența cu ceilalți doi goalkeeperi ai echipei, Rareș Pop și Cristi Man, nu îl sperie pe tânărul portar clujean, ba chiar îi place, îl face mai puternic și mai încrezător ca oricând. Idolul său este Iker Casillas, fost mare portar al lui Real Madrid, cu peste 500 apariții în tricoul "Galacticilor", trei trofee Uefa Champions League (2000, 2002 și 2014) și Cupa Mondială cu selecționata Spaniei în 2010.

La ce vârstă ai început fotbalul și cine te-a îndrumat spre el?

Am început sa merg la fotbal de la 7-8 ani. Am făcut junioratul la Universitatea Cluj, iar pe la 16-17 ani am decis să merg să joc doar de distracție, fiind atunci mai preocupat de școală. Când am văzut că "U" Cluj o ia de la zero, am decis să merg la selecția care a fost făcută în vară și să încerc să demonstrez că merit să îmbrac tricou Universității Cluj, un vis devenit realitate. Domnul Popescu (antrenorul echipei - n. red.) și domnul Sabău (managerul sportiv - n. red.) au avut încredere în mine, iar apoi a apărut Ema Dolha (antrenorul cu portarii - n. red.), care m-a adus la nivelul la care sunt acum. Am început destul de târziu fotbalul de performanță, dar am mare încredere în ceea ce pot realiza de acum încolo.

Mai sunt și alți membri din familia ta care practică fotbalul sau alt sport?

Fratele meu joacă la Unirea Florești, dar doar de plăcere, el fiind student în ultimul an la Facultatea de Medicină.

Cum e atmosfera la "U" și cum faci față concurenței cu Man și Pop?

Atmosfera la "U"Cluj e extraordinară, suntem un colectiv minunat, în care ne respectam și ne ajutăm reciproc, sper să rămână mereu și de acum înainte. Concurența la portari e cea mai frumoasă, fiecare își dorește să joace, dar, din păcate, nu poate evolua decât unul dintre noi. Vă dați seama că îmi e greu să mă ridic la nivelul lor făcând atâta pauză și revenind abia din toamna trecută la antrenamente, dar cred că sunt acolo lângă colegii mei. Toți trei ne înțelegem foarte bine, atat la antrenamente, cât și in afara lor.

Te vezi la Universitatea și în 2019, an când echipa ar trebui să revină în prima ligă?

Sper din suflet să fiu (și atunci - n. red.) la Universitatea, și nu doar sa fiu, ci să și joc, și să o fac cât mai bine pentru această echipă pe care o iubesc.

Cu ce jucători te înțelegi cel mai bine?

Cu toți colegii mă înțeleg bine, parcă mai mult vorbesc cu "veteranii" (Păcurar, Goga, Giurgiu și Abrudan), de la care încerc să fur meserie, în rest mai mult stau cu Rareș și Cristi, colegii mei de suferință.

Ce obiective ai pentru sezonul actual?

Pentru sezonul actual îmi doresc să joc cât mai multe meciuri, să arăt că merit să joc la "U"Cluj și să arăt oamenilor care mi-au acordat încrederea că o merit.

Cum îți petreci timpul liber?

În timpul liber prefer să ascult muzică, să stau în aer liber și să mă relaxez.

Care e filmul tău preferat?

Filmul preferat e "FAST AND FURIOUS 8", l-am văzut de curând și chiar mi-a plăcut mult.

Ce jucător te-a inspirat cel mai mult de-a lungul carierei?

Clar un portar, (Iker - n. red.) Casillas.

Ce mesaj ai pentru suporteri?

Suporterilor vreau să le transmit să fie langa echipă mereu, au dovedit că "nu contează liga cand iubești echipa" și vin la fiecare meci și ne susțin neîncetat, indiferent de vreme. Pentru mine sunt cei mai frumoși suporteri din Romania și dacă nu ar fi ei, parcă nu ar mai fi la fel de frumoase meciurile, ei împing echipa de la spate în momentele dificile.

Adrian Rus este născut pe 12 februarie 1994, în Cluj-Napoca, și este un produs al centrului de copii și juniori de la "U" Cluj.