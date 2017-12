Sport

Povestea renașterii lui ”U” Cluj spusă de suporteri: ”Tot ce facem, este făcut cu inima”

de Robert Popa, 08 decembrie 2017, 11:10

Bogdan Blaga și Ciprian Stoica, suporteri și membri cotizanți ai ”studenților”, au vorbit despre cum a renăscut Universitatea Cluj și pasiunea transmisă din generație în generație pentru acest club.

Anul trecut, în iulie, undeva în parcarea Hotelului Sport, o mână de oameni s-au strâns pentru a discuta despre viitorul lui "U" Cluj. Printre ei s-a aflat Bogdan Blaga, suporter și membru cotizant al "Șepcilor roșii", dar și Radu Constantea, actualul președinte al clubului.

"Sunt unul dintre suporterii Universității Cluj. Eu vin din inima stadionului, iar inima o reprezintă peluza. Am trecut fiecare dintre noi, din postura noastră de suporteri, prin nenumărate momente zero sau sub nivelul mării. Anul trecut, în iulie, undeva în parcarea Hotelului Sport, hotel care în acest moment nu mai funcționează, ne-am strâns o mână de oameni, cred că eram vreo 30, împreună cu un tânăr, cu domnul Radu Constantea și discutam «Ce facem? Ne dau sigla, ne dau palmaresul? Se mai înscrie echipa, nu se mai înscrie?».

Era o incertitudine totală. Asta este povestea din spatele clubului. Multe întrebări, multă nesiguranță. Ca și în perioada refugiului de la Sibiu, nu aveam după ce să bem apă, nu noi, ci jucătorii. Nu aveau cu ce să se îmbrace. Un stadion aveau, dar nu aveau cu ce să umble. Am tot cerut, de-a lungul anilor, posibilitatea de a ne putea implica direct. Nu numai pe stadion, prin biletul pe care îl achităm sau abonamentul. Să facem și altceva. S-a găsit o formă, deja brevetată la cluburi de tradiție din străinătate, ceea ce se numește socios.

Nu m-aș aventura să folosesc acest termen. În România, încă nu funcționează această cultură. Este deja lansată de câteva cluburi, printre care și Universitatea Cluj. Suntem, în acest moment, clubul cu cel mai mare număr de membri cotizanți. Mă îndrept, în primul rând, spre sponsori. Tot anul trecut, pe vremea aceasta, într-o altă locație s-a făcut o întâlnire de acest gen. Nu prea erau sponsori. Cred că ați avut reținuri când ați dorit să vă apropiați de Universitatea Cluj, de 98 ani de istorie, și cred că știm de ce. Nu suntem sfinți, nu ne dorim să fim sfinți. Dar tot ce facem, este făcut cu inima. Dacă ne vedeți în ploaie sau în frig, este din pasiune.

Dacă ne vedeți în fața Universității "Babeș-Bolyai", cum s-a întâmplat în această toamnă cu scena urbană, este tot din pasiune și din respect pentru comunitatea clujeană. Dacă ne vedeți implicați în acțiuni caritabile, ne vedeți pentru că am înțeles că rolul suporterului nu se rezumă doar pe stadion. Este prezența noastră și angajamentul nostru social. Dacă ne cereți să punem mâna pe o mătură, să facem curățenie pe stadion sau în jurul stadionului, o vom face.

Suporterul Universității Cluj este prezent necondiționat. Rugămintea noastră este să ne luați așa cum suntem. Cu bune sau cu mai puține reușite. Știm să ne reglăm singuri minusurile pe care le-am putea avea. Dar dacă nu am avea minusuri, cred că nu am fi așa interesanți, așa de pasionali și cred că dumneavoastră, sponsorii, nu ați fi îndreptat un ochi spre această echipă. Care este mai mult decât o echipă. Personal, în numele suporterilor, vă mulțumesc.

Ați făcut o alegere corectă. Eu cred că este un win-win pentru ambele părți. Nu ați venit la masa pusă, ați venit din Liga a IV-a și din Liga a III-a. Nu ați venit în Liga 1, când beneficiați de expunere. Și totuși, ați ales Universitatea Cluj. Înseamnă că și inima dumneavoastră bate pentru ceea ce înseamnă simbolul unor inimi românești", a spus Bogdan Blaga, miercuri, la întâlnirea anuală a membrilor cotizanți. Evenimentul a fost organizat de Alexandrion Group, unul dintre sponsorii clubului, la Grand Hotel Italia.

Ciprian Stoica, un alt fan al "studenților", a vorbit despre pasiunea transmisă din generație în generație pentru "U" Cluj.

"Este o mândrie extraordinară să fii aici. Am niște emoții teribile, nu pentru că vă vorbesc, ci pentru că Universitatea este o inimă mare. Este o inimă care bate în alb-negru, care ne-a convertit la religia ei, de care nu mai putem scăpa decât peste mormânt. Universitatea ne-a transmis un microb de când eram mici, poate de la părinții noștri, și îl vom transmite către copiii noștri.

Acest proiect s-a născut ca un copil, un copil pe care pe care vrem să-l creștem cu toții și să-l educăm. Și vrem din partea voastră, a tuturor, să vă duceți puținul bine către el, ca să crească ca un copil sănătos, un copil inteligent și de care să fim mândri pentru totdeauna. Sperăm că împreună vom crea ce ne dorim cu toții, un club curat, care să ne facă mândri".

Universitatea Cluj a încheiat pe locul 1 turul din Liga a III-a (Seria a V-a), cu 35 puncte și un bilanț de 11 victorii, 2 egaluri și singură înfrângere. Tot în acest sezon, echipa antrenată de Adrian Falub a ajuns până în optimile Cupei României, unde a fost eliminată la penalty-uri de Dinamo.