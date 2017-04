Sport

Premiere la Transilvania Rally. Circuit la Floreşti şi show automobilistic pe Cluj Arena

de Ziua de Cluj, 26 aprilie 2017, 15:33

Cea mai importantă competiție de motorsport din istoria Clujului modern se va desfășura în perioada 4-6 mai 2017. Prima etapă din acest an a raliului european Tour European Rally (TER) va aduce câteva premiere absolute pentru motorsportul românesc.

Prima dintre ele este chiar proba specială din Florești din cadrul raliului, o "inovație" tehnică extrem de spectaculoasă.

Marco Tempestini, organizator al raliului și manager al Napoca Rally Academy explică: "Proba specială de la Florești este o premiera pe asfalt și, mai ales, e o premiera tehnică absolută pentru România: inelul "circuit" se va parcurge de două ori, cu până la cinci mașini în probă în același moment. Este o specială spectaculoasă foarte aproape de Cluj-Napoca -proba se termină la sfârșitul străzii Donath -și doar la câteva minute de parcul service și centrul raliului, Cluj Arena. Drumul este îngust, cu multe viraje pe vârf de pantă, rapid și tehnic. Exact ce trebuie pentru o specială în care amfiteatrul natural în care circuitul se desfășoară să permiă spectatorilor să o vadă în întregime, lucru extrem de rar în orice raliu. Show-ul va a fi unul pe cinste și, repet, unic în Romania".

Potrivit edilului comunei Florești, Horia Șulea, proba specială va deveni o tradiție.

Floreștiul este în acest moment cea mai mare comună din Romania și suntem foarte bucuroși să fim gazdele unui eveniment sportiv international, precum Transilvania Rally. Suntem o localitate atestată documentar la un an după Cluj-Napoca, adică la 1274 și avem aici atât monumente istorice deosebite, cât și zone moderne, în plină dezvoltare. Din 101 milioane de lei din bugetul local, peste 59 milioane sunt din venituri proprii, comuna dezvoltându-se de la an la an, într-un ritm de care suntem foarte mândri. Dovadă în acest sensstă și faptul că, an de an, pste 70%din buget este îndreptatspre investiții. Populatia Floreștiului a crescut în ultimii 3 ani cu 10.000 de persoane și tot creste. De notat că în Florești șomajul este la cota de 0,3%, populația fiind una majoritar tânără și cu studii superioare. Așadar, avem o comună cu un potențial uriaș și sperăm ca acest eveniment să ne pună pe harta motorsportului și proba Floresti să devină o tradiție", a precizat primarul Horia Șulea.

Tot din punct de vedere sportiv, o premieră va fi organizarea probei superspeciale în jurul Cluj Arena - unde se va afla și comandamentul raliului și centrul de presă și al Sălii Polivalente. Un circuit extrem de rapid, pentru tot publicul de la BT Transilvania Rally powered by Ford. Amplasamentul celor două edificii oferă publicului o foarte bună zonă de vizionare a acestei ultime probe a raliului.

Și tot în premieră în România, un raliu va fi transmis live la radio. "Radio Cluj este radioul oficial al Transilvania Rally. Postul public regional de radio a acceptat provocarea și, împreună, facem, în premiera pentru Romania, rally radio live. Cei care vor opta pentru frecvențele Radio Cluj vor putea urmări întreaga desfășurare a raliului: clasamente în timp real, intervenții live la finalul fiecărei probe speciale cu scurte declarații ale protagoniștilor, iar din studioul special amenajat în parcul service vor avea parte de comentarii, interviuri și invitati speciali. Practic, de joi (când se va transmite live startul festiv) până sâmbătă seara, întregul program Radio Cluj va fi dedicat Transilvania Rally. Radio Cluj se aude in limba romana pe 95,6 FM in judetul Cluj si pe 95,4 FM in judetele Alba si Sibiu 24 de ore din 24, dar acopera in total 8 judete ale Transilvaniei. De asemenea, Radio Cluj poate fi ascultat online, pe radiocluj.ro", a precizat redactorul șef al Radio Cluj, Andi Huțanu.

Sub deja consacratul brand Transilvania Rally, Clujul va deschide Campionatul European de Raliuri TER, o primă etapă la care este așteptată prezența elitei europene din motorsport.

Seria TER debutează cu etapa de la Cluj, BT Transilvania Rally powered by Ford (4-6 mai), organizată împreună cu Napoca Rally Academy, urmată fiind de celebrul Ypres Rally din Begia(23-24 iunie). A treia competiție TER va fi Rali Vinho da Madeira (Portugalia, 3-5 august), fiind succedată de etapa austriacă, Skoda Rallye Lienzen ( 29 -30 septembrie), iar apoi evenimentul se mută în Eleveția, la Rallye International du Valais. Ultima etapă TER din acest an va avea loc în Italia, odată cu Rally Tuscan Rewind (24-26 noiembrie).

Din punct de vedere sportiv, BT Transilvania Rally powered by Ford este prima etapă TER, dar și a doua în Campionatul Național de Raliuri Dunlop (CNR). Primele patru probe speciale (special stages) vor avea loc vineri, 5 mai, după cum urmează: Tarnița (circa 25 km), Beliș 1 (circa 14 km), Râșca (22 km) și Florești (circa 7,2 km).

Ziua de sâmbătă, 6 mai, va avea încă nouă probe speciale (special stages) și o super specială (super special stage), în următoarea ordine: Valea Fericirii 1 (circa 10 km), Beliș 2 (14 km), Mănăstireni 1 (9 km), Dângău 1 (12 km), Florești 2 (7,2km), Florești 3 (7,2 km), Valea Fericirii 2 (10 km), Mănăstireni 2 (9 km) și Dângău 2 -Power Stage (12 km).