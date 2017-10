Sport

NEWS ALERT Probleme pentru Falub înainte de ”U” - Știința Miroslava. 4 jucători accidentați, un altul e incert

de Robert Popa, 23 octombrie 2017, 15:01

Probleme pentru ”U” Cluj înaintea meciului cu Știința Miroslava, din 16-imile Cupei României. Adrian Falub are patru jucători accidentați, iar altul este incert.

În ultima rundă, din lotul "Șepcilor roșii" au absentat fundașul Andrei Cordoș, respectiv mijlocașii George Florescu și Răzvan Greu. Necazurile lui Adrian Falub nu se opresc, însă, aici. Tehnicianul "studenților" a mai pierdut un jucător și la duelul cu CS Iernut. E vorba de fundașul Rareș Takacs.

Cel mai bun om de pe teren, atacantul Valentin Lemnaru, autor al unui hatt-trick cu mureșenii, s-a accidentat și el. În cazul său, Falub speră la o recuperare până la ora duelului cu Miroslava. Gruparea moldoveană ocupă locul 17 în Liga a 2-a, cu 11 puncte. Etapa trecută, ieșenii au cedat cu 0-3 la UTA Arad.

"Avem probleme destul de mari pentru meciul de mâine (marți - n. red.). Florescu, Greu și Cordoș sunt accidentați. După acest meci (de la Iernut - n. red.), s-a accidentat Takacs. Nu știm dacă va putea evolua Lemnaru. Avem foarte mulți jucători accidentați. Să vedem ce formulă de joc vom găsi și să sperăm că-i putem recupera cât mai repede.

Va fi un meci destul de dificil. Putem spune că cei de la Miroslava sunt favoriți. Sunt o echipă de nivel superior. Dar vom încerca să câștigăm, pentru noi ar fi un lucru extraordinar să mergem mai departe. Vrem să aducem acasă o echipă importantă din Liga 1", a spus antrenorul lui "U" Cluj, Adrian Falub, în exclusivitate la Realitatea FM Cluj.

Falub a comentat și ultimul joc al Universității, cel de la CS Iernut, câștigat cu 5-0 de clujeni. Rezultatul din weekend i-a propulsat pe "alb-negri" pe locul 3 din Liga a III-a, cu 17 puncte. "U" este la două puncte în spatele primelor două clasate, Performanța Ighiu și Metalurgistul Cugir (ambele cu câte 19 puncte).

"E o victorie importantă pentru noi. Am câștigat destul de greu (primul gol a venit abia în minutul 66 - n. red.), împotriva unui adversar care ne-a pus multe probleme. Fiind cea mai bună echipă din serie, una de tradiție, toți vor să ne bată. Uitați cum a evoluat Sănătatea cu noi (scor 0-0, n. red.) și cum a jucat împotriva celor de la Ighiu (1-2 în ultimul joc, n. red.).

Dar, per ansamblu, nu am făcut un meci rău. Ne-am creat în prima repriză 6-7 ocazii de gol. Ca joc, cred că a fost mai bun decât cel de acasă, din etapa trecută (cu FC Avrig, scor 4-0 - n. red.). Am fost puțin în creștere. Avem jucători ca și Goga, care pot să schimbe soarta unui meci așa cum a făcut-o acum. Are mare calitate, și dacă nu l-am avea ar fi mari probleme".

Universitatea Cluj - Știința Miroslava se joacă marți, de la ora 19:00, pe Cluj Arena. Partida va fi transmisă în direct la Digisport și Telekom Sport.