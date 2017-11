Sport

PROTESTE faţă de Revoluţia fiscală, în ţară. BUCUREŞTI: Doi protestatari, ridicaţi de jandarmi/ CLUJ: "Ziua sunt corporatist, dar seara #rezist"

de mediafax, 12 noiembrie 2017, 20:57

Sute de oameni s-au strâns, duminică seara, în Piaţa Victoriei, fiind nemulţumiţi de proiectul legilor justiţiei şi de adoptarea OUG privind măsurile fiscale. Protestatarii au ajuns la sediul PSD, traficul pe şoseaua Kiseleff, între Arcul de Triumf şi Piaţa Victoriei fiind restricţionat.

Clujenii au ieșit, duminică seara, pentru apărarea justiției

UPDATE 20.30

Două persoane care participau la protestul din faţa sediului PSD au fost ridicate de jandarmi, după ce ar fi refuzat să se legitimeze. Aceşti au fost duşi la secţia de poliţie, unde urmează se li se stabilească identitatea, potrivit Jandarmeriei Capitalei.

"Jandarmii începeau să plece, nişte protestatari au aruncat cu hârtie igienică spre ei, iar jandarmii s-au întors şi atunci a existat o altercaţie", spune Alexandra, participant la protest.

Cele două persoane ar fi aruncat cu hârtie igienică în curtea sediului PSD. Jandarmii susţin că ar fi fost ridicaţi pentru că au refuzat să se legitimeze.

UPDATE 20.00

În jur de o mie de protestatari, la PSD. Oamenii au aruncat cu hârtie igienică în curtea partidului

În jur de o mie de protestatari sunt, la ora transmiterii ştirii, la sediul PSD. Oamenii au aruncat cu hârtie igienică în curtea partidului, jandarmii dispunând amenzi. Traficul pe şoseaua Kiseleff, între Arcul de Triumf şi Piaţa Victoriei este restricţionat.

La momentul plecării către PSD, protestatarii s-au îmbrâncit cu jandarmii, din cauza că oamenii ar fi încercat să meargă pe şosea.

Explicaţie video: O femeie în vârstă căzută pe jos, îmbrâncită, în discuţii cu jandarmii la protestul din Bucureşti, fără ca aceştia să o ajute să se ridice

"Din cauza piloului 2 de pensii, că au tăiat contribuţia de la pilonul 2 pensii, din cauza preţurilor, au crescut preţurile, combustibil, mâncare, şi din cauza legilor justiţiei", spune Lucian Şelaru, 35 ani.

"Pentru legile justiţiei, că în Monitorul Oficial s-a publicat deja noul cod fiscal. Venim ca să fim mai mulţi. Doar Avocatul Poporului ar putea face ceva, dar nu cred, că e tot de al lor", susţine un protestatar de 63 ani.

"Vis-a-vis de măsurile care s-au luat faţă de aşa-zisa revoluţie fiscală. Ne vor afecta treptat. Trebuie tăiat răul de la rădăcină, trebuie să luăm atitudine civică. Inflaţia e în creştere, preţurile deja au crescut", susţine Dan Baicu, 46 ani.

Printre participanţi, tatăl unui tânăr care a murit în incendiul din Colectiv

Protestul a fost organizat pe Facebook.

"Modificarea legilor Justiţiei. Au şedinţă miercuri si vor să isi rezolve problemele celor anchetaţi sau condamnaţi din partid(e) - despre care deja ştim cu totii - până vin sărbătorile de iarnă. Naţionalizarea Pilonului II de pensii. Au scăzut contribuţia de la 5.1 la 3.7% iar asta înseamnă, potrivit expertilor, că tu vei avea o pensie cu 20% mai mică. Adică, o cincime din pensia ta dispare. Scăderea salariilor, dacă patronul nu va mări salariul brut (e o vulnerabilizare a angajatului). Modificările sunt făcute cu mai puţin de 2 luni înainte, deşi, legea spune clar că NU ai voie să faci modificări ale codului fiscal, cu mai puţin de 6 luni înainte, pentru a avea o predicţie financiară, sunt nemulţumirile protestatarilor", menţionate pe pagina de Facebook "Ne-am săturat să fim furaţi"

"Guvernarea trebuie urmărească bunăstarea cetăţenilor, NU interesele proprii. Este responsabilitatea noastră, este viitorul nostru in joc, tine de fiecare dintre noi, este necesar să luăm atitudine si să nu le mai permitem să îşi bată joc. Vestea bună, Sediul PSD nu este un obiectiv militar de siguranţă naţională, asa cum este Guvernul, deci puteţi să aduceţi hartie igienică cu voi", mai spun protestatarii.

Proteste faţă modificările Codului Fiscal, în ţară: "Ziua sunt corporatist, dar seara #rezist"

Mii de oameni protestează, duminică, în marile oraşe ale ţării, faţă de proiectul legilor justiţiei şi faţă de modificările aduse Codului Fiscal, cei mai mulţi fiind în Cluj-Napoca şi Timişoara, unde s-au adunat peste 1.000 de manifestanţi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Peste 1.000 de persoane protestează, duminică, în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca având steaguri tricolore şi pancarte cu mesaje precum "Vrem justiţie nu corupţie", "Justice is in our DNA", "Noi în frig, hoţii la răcoare", "Pentru al ţării viitor, Liviu Dragnea scriitor", "Ziua sunt corporatist, dar seara #rezist".

Manifestanţii scandează "O dorinţă sinceră, România liberă", "DNA să vină să vă ia".

Participanţii au pornit porni într-un marş prin centrul oraşului până la Prefectură, după care se vor întoarce în Piaţa Unirii.

La protestul de la Cluj-Napoca participă şi parlamentarii USR Emanuel Ungureanu şi Mihai Goţiu

Emanuel Ungureanu a declarat corespondentului MEDIAFAX că motivul pentru care se află în stradă este legat de corupţia endemică din sănătate.

„Murim cu zile în spitale insalubre din cauza unor manageri numiţi politic care au o singură grijă, propriul buzunar. Pentru deţinuţi se găsesc soluţii să scape din puşcărie, dar pentru bolnavi nu sunt soluţii. Ieşitul în stradă poate determina decidenţii să schimbe ceva în ţara asta", a spus Ungureanu.

Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat, duminica seara, şi în Piata Operei din Timişoara, pentru a protesta faţă de modificările fiscale.

Manifestanţii ţin în mâini afişe cu mesaje precum "Ne-am săturat să fim furaţi", "Noaptea hoţii, ziua mafioţii", "Ţara n-a votat hoţia, voi nu sunteţi România". De asemenea, participanţii strigă "PSD, ciuma roşie", "Demisia", Rezistăm, nu cedăm", "Dragnea, nu uita, aşteptăm şi cartea ta" sau "Timişoara cere fără graţiere".

Participantii la protest intenţionează să plece într-un marş pe străzile oraşului

La Braşov sunt peste 400 de oameni protestează faţă de trecerea taxelor de la angajator la angajat, dar şi faţă de proiectul legilor justiţiei.

Oamenii s-au adunat în faţa Prefecturii şi au pornit în marş spre Rectorat, apoi în Piaţa Sfatului. Au cu ei steaguri tricolore şi vuvuzele şi strigă „DNA să vină să vă ia", „Hoţii", „Uniţi salvăm toată România"

La Alba Iulia, circa 30 de persoane s au adunat, în faţa Prefecturii Alba, în semn de nemulţumire faţă de Legile Justiţiei.

Un protestatar, proprietar al unei fime de constructii, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că e nemulţumit de majorarea salariului minim pe economie, având în vedere greutăţile din mediul privat.

"Am ieşit în stradă pentru că nu vrem ca şi copiii noştri să o ducă la fel de greu ca noi cu aceste măsuri fiscale", a spus acesta.

În schimb, alt bărbat a spus că este supărat pe guvern, pe situaţia din ţară şi pe ce vrea să facă Guvernul cu Legile Justiţiei.

Protestatarii afişează mesaje precum "Nu vrem să fim o naţie de hoţi", „Toţi pentru justiţie" sau "Egalitate în faţa legii".

Protestatarii vor să plece în marş pe cele mai aglomerate străzi din Alba Iulia şi speră să li se alăture şi alte persoane.

Aproximativ 200 de persoane protestează, duminică seara, în centrul Craiovei, împotriva măsurilor luate de Guvern în domeniul fiscal şi al celor pregătite în Justiţie.

„DNA să vină să vă ia", „Uniţi salvăm toată România", „Justiţie, nu corupţie", „Dragnea nu uita, România nu-i a ta!"- strigă oamenii ieşiţi în stradă.

La ora transmiterii acestei ştiri, o parte din protestatari au început să plece din Piaţa „Mihai Viteazu" şi merg spre Primăria Craiova. Ceilalţi au rămas în centrul Băniei.

Premierul Mihai Tudose a fost întrebat, duminică, de jurnalişti, ce mesaj are pentru cei care au anunţat că vor protesta în cursul serii faţă de măsurile fiscale adoptate de Guvern, el precizând că este "dreptul lor civic".

„E dreptul lor civic", a răspuns Tudose.

El a fost prezent, duminică, împreună cu liderul PSD Liviu Dragnea, la Congresul TSD, organizat la Romexpo.

Înaintea Congresului TSD, liderul PSD Liviu Dragnea a comentat şi el protestele din ultimul timp, dar şi pe cele anunţate, arătând că protestatarii nu au toate informaţiile.

Liderul PSD Liviu Dragnea a susţinut, duminică, solicitat să spună opinia sa despre protestele de stradă generate de modificările aduse Codului Fiscal, că PSD îşi urmăreşte programul de guvernare susţinut de „milioane" de români şi că protestatarii nu au toate informaţiile.

„Am auzit şi eu asta (de proteste, respectiv de intenţia protestatarilor de a picheta sediul PSD, n.r.) În ceea ce priveşte modificările la Codul Fiscal, noi ne urmărim programul de guvernare care a fost susţinut de milioane de români. Este şi vorba de un pachet de măsuri care ajută şi creşterea veniturilor la bugetul de stat, care asigură şi stabilitatea fondului de pensii, care simplifică procedurile pentru firme şi care, în unele situaţii, chiar măreşte salariile nete pentru salariaţi, iar firmele nu plătesc mai mult", a spus Dragnea.

„Din punctul meu de vedere, cred că (protestatarii, n..) nu au toate informaţiile", a adăugat Dragnea, care a arătat că în toată această perioadă a lucrat la aceste modificări împreună cu premierul Mihai Tudose.