Rasic, MVP-ul semifinalei Cupei României, la câteva zile după revenirea la echipă

de Ionuţ Grindean, 13 februarie 2018, 09:57

Fundașul sârb a trecut peste nouă luni de absență și a reușit cea mai bună performanță a meciului care a trimis-o pe U-BT în finala Cupei.

foto u-bt.ro

Căpitanul clujenilor a reușit 14 puncte și 3 pase decisive în victoria cu BC Timișoara. Aleksandar Rasic a lăudat jocul timișorenilor, dar în ciuda victoriei nu a fost mulțumit de evoluția colegilor săi. "Aș dori în primul rând să felicit echipa Timișoarei, au jucat foarte bine, chiar dacă au problemele lor în cadrul clubului, băieții au arătat caracter, le doresc mult succes. Noi, pe de altă parte, nu am evoluat prea bine, nu a fost jocul pe care ni l-am dorit, însă avem câteva ore la dispoziție pentru a repara aceste lucruri și să încercăm să venim concentrați mai bine pe ce avem de făcut în meciul de mâine pentru a câștiga", a declarat fundașul.

Revenit dupa o accidentare la tendonul lui Achile, căpitanul lui "U" speră la o revenire cât mai rapidă la forma maximă. "Eu încă nu sunt sută la sută refăcut, dar e normal, după cea mai dificilă dintre accidentările pe care un sportiv le poate avea. Nouă luni nu am alergat, nu am jucat baschet deloc, dar aici toată lumea are răbdare cu mine, antrenorii, staff-ul medical, își fac treaba zilnic încercând să mă facă să mă simt cât mai bine. Zi de zi, mă simt tot mai bine, acum sunt OK, sper să continuu tot așa, să revin treptat la forma maximă", a adăugat Rasic.

Finala Cupei României dintre U-BT și CSM Oradea se va disputa marți, 13 februarie, de la ora 19. Meciul va fi transmis de Digisport.