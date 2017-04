Sport

Răsturnare de situație. Varianta în care Deac ar rămâne la CFR

de Robert Popa, 04 aprilie 2017, 17:30

Dat ca și transferat din vară la FCSB, Ciprian Deac ar putea continua la CFR Cluj și din sezonul următor.

Ciprian Deac (stânga) a marcat 5 goluri pentru CFR în acest an/ Foto: Zoli Cantor/ Facebook.com

Impresarul jucătorului, Bogdan Mara, a anunțat că mijlocașul "feroviarilor" nu a semnat încă cu gruparea patronată de Gigi Becali.

"Am vorbit cu Ciprian şi încă nu a semnat cu FCSB. El are un contract cu CFR, încă în vigoare, şi în acest moment cei de acolo o să poarte o discuţie concretă cu Ciprian în vederea prelungirii contractului. Bineînţeles că o să discute cu ei, el a spus că primul lucru pentru el e CFR-ul, pentru că acolo e casa lui, are familie, are copil", a explicat Mara pe Digisport.

Fostul jucător al ardelenilor deturnează astfel afirmația lui Becali, care spunea la începutul săptămânii că a bătut palma cu Deac.

FCSB și-a manifestat interesul pentru mijlocașul "feroviarilor" încă de acum trei săptămâni. Președintele CFR-ului, Iuliu Mureșan, declara la vremea respectivă că nu a fost contactat de niciun oficial al "roș-albaștrilor", dar e dispus să negocieze.

Ciprian Deac a revenit la CFR Cluj în această iarnă din postura de jucător liber de contract, ultima dată evoluând pentru FC Tobol (Kazahstan). El a mai jucat pentru ardeleni între 2006 și 2010, respectiv 2012-2015.

Mijlocașul de 31 ani a marcat 5 goluri pentru formația din Gruia în 2017, unul dintre ele chiar împotriva FCSB-ului. Etapa trecută, acesta a reușit o dublă în victoria cu CS Universitatea Craiova, scor 4-1.