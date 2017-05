Sport

Reacția lui Daum despre zvonul plecării de la Națională. ”Nu sunt obligat să răspund”

de Robert Popa, 05 mai 2017, 16:01

Selecționerul Naționalei României, Christoph Daum, a vorbit, la Cluj, despre o eventuală plecare de pe banca ”tricolorilor”.

Conform digisport, antrenorul german ar fi intrat în vizorul saudiților de la Al Ahli. Cu toate astea, Daum susține că nu a primit nicio ofertă din partea clubului respectiv. Ba mai mult, selecținerul reprezentativei României a dezvăluit, la Cluj, că președintele FRF, Răzvan Burleanu, i-a propus prelungirea contractului. Actuala înțelegere este valabilă până în 2018.

"Nu sunt obligat să răspund acestor zvonuri. Nu am primit nicio ofertă. Am contract cu Federația Română de Fotbal. Pot spune că, acum câteva săptămâni, Răzvan Burleanu mi-a propus prelungirea contractului şi l-am rugat să aştepte puţin. Federația Română de Fotbal a fost tot timpul deschisă şi corectă în relaţia cu mine. Am lângă mine oameni de încredere şi cel mai important este să mă concentrez acum pe meciul cu Polonia", a clarificat Daum.

Tehnicianul neamț a vizitat, joi, Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu, unde s-a întâlnit cu oficialii lui "U" Cluj, apoi a vorbit cu studenții de la Facultatea de Jurnalism din Cluj.

Christoph Daum se află pe banca Naționalei din 7 iulie 2016. Sub comanda sa, "tricolorii" au înregistrat până acum o victorie, trei remize și două înfrângeri. În grupa de calificare pentru Mondialul din 2018, România ocupă locul 4, cu 6 puncte după 5 meciuri. Următorul joc este programat pe 10 iunie, în deplasare, contra Poloniei.