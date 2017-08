Sport

Reacţia Simonei Halep în faţa Şarapovei: "Am dat tot ce aveam. Cred că am jucat ok, dar ea a jucat foarte bine"

de mediafax, 29 august 2017, 10:03

"A fost foarte greu. Nu a semănat a meci de turul întâi. Dar, ăsta a fost tabloul. Aşa am avut eu norocul. Cred că am dat tot ce aveam. A fost mai bună", a declarat Simona Halep, după eliminarea prematură de la US Open, din primul tur.

Maria Şarapova a învins-o, 6-4, 4-6, 6-3, rusoaica ajungând pe tabloul principal graţie unui wildcard, în condiţiile în care o accidentare i-a stopat revenirea în circuit după expirarea suspendării dictate în "cazul Meldonium".

"Evident, sunt supărată pentru că am pierdut. Ea a servit mai bine. Iar serviciul meu a fost slab de tot astăzi. Cred că am jucat ok, dar ea a jucat foarte bine. A fost un meci bun", a mai spus Simona, la conferinţa de presă, scrie ProSport.