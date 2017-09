Sport

BREAKING NEWS Revenire de senzație la ”U”. Florescu se întoarce acasă după 13 ani

de Robert Popa, 05 septembrie 2017, 14:13

Universitatea Cluj a perfectat una dintre cele mai importante mutări din acest sezon. L-a repatriat pe mijlocașul George Florescu (33 ani).

Fostul internațional a semnat cu "Șepcile roșii" în cursul zilei de marți și se va alătura lotului antrenat de Marius Popescu, potrivit fcuniversitateacluj.ro.

Preşedintele FC Universitatea Cluj, Radu Constantea, a povestit pentru Ziua de Cluj cum l-a convins pe mijlocaş să se întoarcă la Cluj:

"I-am prezentat lui George, împreună cu colegii din conducerea clubului, proiectul pe care îl implementăm încă de anul trecut la Universitatea. I-am explicat ce am făcut până acum, ce vrem să facem şi unde vrem să ajungem, iar el are încredere în acest proiect. E în continuare unul dintre cei mai buni mijlocaşi din România, un lider în teren, iar experienţa lui ne va ajuta foarte mult. Esenţial, însă, e faptul că am reuşit să îi aducem acasă pe cei mai importanţi fotbalişti lansaţi în ultimii ani de "U". Dorin Goga, Gabi Giurgiu, Tavi Abrudan şi acum George Florescu s-au întors acasă, iar acesta este un semnal că suntem pe drumul cel bun. Suporterii se întorc şi ei în tribune, sper că vor fi din ce în ce mai mulţi, pentru că "U", înainte să fie un club, e o mare familie", a declarat Radu Constantea, preşedintele FC Universitatea Cluj.

Antrenorul Marius Popescu crede că întoarcerea lui Florescu la ”U” va crește valoarea echipei.

"Revenirea lui Florescu e foarte importantă. George e un jucător aflat la maturitate deplină, cu un caracter aparte. Este produs de "U" Cluj, este clujean, și nu poate fi decât un plus pentru noi. La fel ca alți jucători crescuți de noi, și el a înțeles că prima dragoste nu se uită niciodată", a declarat antrenorul "studenților", Marius Popescu, pentru ZIUA de CLUJ.

George Florescu își anunța încă din ianuarie dorința de a reveni la clubul de unde s-a lansat în fotbal.

"Cu siguranţă voi reveni la "U", pentru că vreau să-mi închei cariera acolo unde am început-o, acolo unde am primit educația fotbalistică și unde am primit șansa să mă afirm. "U" a fost și va rămâne echipa mea de suflet și sunt convins că, în viitorul apropiat, va reveni pe prima scena a fotbalului din România și va deveni o forță, pentru că are în spate o istorie și niște suporteri minunați și extrem de devotaţi. "U" Cluj nu moare! Această echipă, acest simbol, renaște acum din propria-i cenușă", spunea Florescu într-un interviu acordat pentru ZIUA de CLUJ.

George Florescu a debutat la prima echipă a Universității Cluj în 2001, unde a evoluat până în 2004. El evoluat ultima dată în Cipru, la Omonia Nicosia. De-a lungul carierei, mijlocașul român a mai trecut pe la la Sheriff Tiraspol (2004-06), Torpedo Moscova (2006-07), Midtjylland (2008-10), Alania Vladikavkaz (2010-11), Arsenal Kiev (2011-13), Astra Giurgiu (2013), Dinamo Moscova (2013-14), Astra Giurgiu (2014-15), Qabala (2015).

A câștigat cinci trofee cu Sheriff Tiraspol (dublu-campion național, Cupa Moldovei, Supercupa Moldovei), între 2004 și 2006, iar doi ani mai târziu a devenit vicecampion al Danemarcei, cu Midtjylland.

George Florescu a strâns 11 selecții în echipa națională, pentru care a reușit să marcheze și un gol.