Sport

România - Canada, la Cluj. Când vine Simona Halep și unde va locui

de Ziua de Cluj, 03 februarie 2018, 17:06

Simona Halep este așteptată la Cluj, pentru meciul de FedCup România-Canada.

Simona Halep încă acuză probleme la gleznă, după accidentarea suferită în turul I la Australian Open și nu știe dacă va putea să joace în Fed Cup contra Canadei. Totuși, spune că marți va ajunge la Cluj. Ea va fi cazată la apart-hotelul Platinia, aflat la mică depărtare de Sala Polivalentă.

"M-am relaxat foarte bine. Am avut o săptămână de pauză și nu am făcut mai nimic. Am încercat să dorm cât se poate de mult ca să pot să recuperez tot ceea ce am dat pe teren la Australian Open. Din punct de vedere fizic sunt destul de bine, însă talpa dreaptă este cu probleme. Totuși, s-a dezumflat. Nu mai este aşa de umflată și încerc să fac tratament zilnic. Vreau să ajung pe teren cât mai repede.

Marţi plec la Fed Cup și am program normal. Vom vedea acolo dacă voi fi în stare să joc. Prioritatea mea este să am grijă de sănătate. Până nu o să fiu complet sănătoasă nu o să joc. Miercuri se decide. O să vorbesc cu echipa și vom decide împreună", a declarat Simona Halep la TV Telekom Sport.

Echipa de Fed Cup a României va juca împotriva Canadei, în turul I din Grupa Mondială II, în Sala Polivalentă din Cluj. Pentru duelul care se va disputa pe 10 și 11 februarie 2018, Florin Segărceanu, căpitanul-nejucător al echipei României, a decis să mizeze pe Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu și Raluca Olaru.

Româncele vor juca împotriva unei românce. Bianca Andreescu este o jucătoare originară din România, are 17 ani, iar idolul ei este Simona Halep. Bianca s-a născut în Canada, dar la vârsta de 6 ani a venit să locuiască pentru doi ani şi jumătate în țara de origine a părinților săi. Iată reprezentantele Canadei, pentru întâlnirea de #FedCup de la Cluj-Napoca: căpitan nejucător - Sylvain Bruneau, jucătoare - Carol Zhao (143 WTA), Bianca Andreescu (182), Katherine Sebov (277) şi Gabriela Dabrowski (321 la simplu şi 11 la dublu). Eugenie Bouchard lipseşte.