ROMÂNIA - DANEMARCA 0-0. Daum: ”Avem 50% șanse pentru locul 2, le vom juca în continuare”

de Robert Popa, 27 martie 2017, 01:00

Selecționerul României, Christoph Daum, a declarat, duminică, că nu renunță la lupta pentru locul secund din Grupa E, poziție care duce la baraj, după remiza cu Danemarca de la Cluj.

Foto: Dan Horia Tăutan/mediafax

”Suntem dezamăgiți, am pregătit acest meci la victorie, ne-am dorit cele 3 puncte. Am obținut doar un punct. Trebuie să spun că am fi avut nevoie de puțin mai mult noroc în prima repriză. Jucătorii au fost foarte motivați ca să câștige, dar nici dacă îți creezi ocazii nu ai garanția victoriei. Cred că în acest moment, șansele noastre la locul 2 sunt 50% și atâta timp cât le avem, le vom juca în continuare”, a spus Christoph Daum după meciul cu Danemarca.

Antrenorul Naționalei e convins, însă, că România va arăta mult mai bine la următorul meci din actuala campanie, cu Polonia, din 10 iunie.

”Trebuie să îi facem pe jucători mai puternici pentru următorul meci și să îi facem să înțeleagă că mai avem șanse de calificare. Trei echipe sunt despărțite de un punct, astfel că o singură partidă poate schimba totul. Cu Bogdan Stancu și Florin Andone, cu revenirile lor, sper că vom rezolva problema golului. E vorba de mentalitatea ofensivă și de modul în care sunt tratate fazele”, a mai zis Daum.

Selecționerul Danemarcei, Age Hareide, continuă să spere și el la locul secund din Grupa E.

”Am jucat în deplasare și ne așteptam ca românii să atace pentru că aveau nevoie de puncte. Am decis să atacăm mijlocul terenului în prima parte a meciului, să luăm presiunea de pe noi. Știam că oportunitățile noastre vor apărea mai târziu în meci și cred că jucătorii mei au avut răbdare și au avut apoi două oportunități de a marca. Cred că am făcut o treabă bună, am fost organizați, în a doua repriză am controlat jocul și nu am mai dat șanse adversarului. Sunt încântat de felul în care am jucat în a doua repriză. Puteau fi trei, dar rămâne un singur punct și luptăm pentru a termina pe locul doi”, a spus Hareide.

România a remizat cu Danemarca, scor 0-0, duminică, pe Cluj Arena, în cea de-a cincea etapă din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2018. Următorul meci al ”tricolorilor” din actuala campanie este programat pe 10 iunie, cu Polonia, la Varșovia.

Clasament Grupa E, etapa a cincea:

1. Polonia - 13 puncte

2. Muntenegru - 7 puncte

3. Danemarca - 7 puncte

4. ROMÂNIA - 6 puncte

5. Armenia - 6 puncte

6. Kazahstan - 2 puncte