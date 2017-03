Sport

ROMÂNIA - DANEMARCA. Cum va sărbători Alibec dacă va marca la Cluj și care e cel mai bun fundaș pe care l-a întâlnit în carieră

de Robert Popa, 23 martie 2017, 14:30

Denis Alibec a dezvăluit, miercuri, cum se va bucura dacă va marca împotriva Danemarcei la Cluj și care este cel mai bun fundaș pe care l-a întâlnit în cariera sa. Atacantul de 26 ani a evidențiat, printre altele, ce meci și-ar dori să rejoace dacă ar da timpul înapoi.

Denis Alibec a debutat la Națională pe 11 octombrie 2015, într-o partidă cu Insulele Feroe, din preliminariile Euro 2016/ Foto: uefa.com

Convocat de Christoph Daum pentru meciul cu Danemarca, din preliminariile CM 2018, Alibec a răspuns la o serie de întrebări din partea fanilor Naționalei, în cadrul unui interviu acordat pe site-ul Federației Române de Fotbal.

România - Danemarca se joacă duminică, 26 martie, de la ora 21:45, pe Cluj Arena, în cea de-a cincea etapă din preliminariile Campionatului Mondial din 2018.

Cum te vei bucura dacă o să dai gol cu Danemarca ?

Voi sărbători alături de suporteri.

Care a fost sentimentul pe care l-ai avut când ai înscris primul gol pentru România ?

Am fost bucuros pentru că am reușit să marchez, chiar dacă am pierdut meciul acela (3-4 cu Ucraina, într-un amical din mai 2016 - n. red.).

Care a fost cel mai dificil fundaș pe care l-ai întâlnit în carieră ?

Cred că Manolas de la AS Roma, am pierdut (cu 0-4 în deplasare, în Europa League - n. red) și nu ne-a dat nicio șansă.

”Rafa Benitez m-a debutat în Serie A”

I-ai prins la Inter pe Rafa Benitez și Jose Mourinho. Cu care dintre ei te-ai înțeles cel mai bine și cu care ai simțit că progresezi cel mai mult ?

Cu Jose Mourinho nu am reușit să joc foarte mult, eram foarte tânăr. Rafa Benitez m-a băgat (în echipă - n. red.) și m-a debutat în Serie A (pe 21 noirmbrie 2010, într-un meci cu Chievo - n. red). Cred că Rafa Benitez e cel cu care m-am înțeles mai bine.

Ce te motivează să mergi mai departe și care este ținta ta în cariera de fotbalist ?

În primul rând, vreau să joc cât mai multe meciuri la Națională, cred că este cel mai frumos sentiment pentru mine ca fotbalist.

Dacă ar fi să dai timpul înapoi, ce meci ai vrea să rejoci ?

Cel cu Albania, de la Euro.

Denis Alibec a debutat la Naționala de seniori pe 11 octombrie 2015, într-o partidă cu Insulele Feroe, din preliminariile Euro 2016. Pe 29 mai 2016, atacantul român a marcat primul gol în tricoul României, într-un amical cu Ucraina, pierdut de "tricolori" cu 3-4.

La nivel de club, Alibec a evoluat la Farul Constanța (2008-09), Inter Milano (2009-14), Mechelen (2011-12), Viitorul Constanța (2012-13), Bologna (2013), Astra Giurgiu (2014-16) și Steaua (2017 - prezent).

6 meciuri și un gol are Alibec în Naționala României.

Palmares: Campionatul României (2015-16), Cupa României (2014) și Supercupa României (2014, 2016) - toate cu Astra Giurgiu

Palmares individiual: Cel mai bun fotbalist român al anului 2016