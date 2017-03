Sport

ROMÂNIA - DANEMARCA LA CLUJ. Sabău: ”Echipa va da totul ca să câștige, sunt convins de asta”

de Robert Popa, 24 martie 2017, 13:30

Fostul internațional român, Ioan Ovidiu Sabău (49 ani), este convins că ”tricolorii” lui Daum vor da tot ce au mai bun pentru a învinge Danemarca pe Cluj Arena.

Ioan Ovidiu Sabău a evoluat în Naționala României între 1988 și 2001, perioadă în care a bifat 55 selecții și 8 goluri pentru "tricolori"

Publicitate

România - Danemarca se joacă duminică, de la ora 21:45, pe Cluj Arena, în cea de-a cincea etapă din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2018.

"Am încredere că vom fi mai buni. Nu pot spune care va fi scorul, dar eu cred că echipa va da tot ce are mai bun ca să câștige. Sunt convins de asta. Sper ca (Daum - n. red) să fie inspirat, să aleagă cei mai buni jucători și să găsească în timpul jocului soluțiile cele mai bune. Selecția cred că este făcută corect. Apreciez foarte mult că a dat încredere unor jucători tineri, cu potențial, cum sunt Răzvan Marin sau Romario Benzar. Cred (că mai avem șanse - n. red) de calificare, putem câștiga și în Polonia. Putem ajunge și de pe locul 2 la Mondiale, chiar dacă e mai greu de acolo", a spus Sabău, joi, la Emisiunea "1 la 1" de la Realitatea FM Cluj.

Fostul component al Generației de Aur și-a exprimat încă o dată încrederea în cei doi jucători de la Anderlecht, Alex Chipciu și Nicușor Stanciu, afirmând că aceștia ar putea face diferența în meciul de duminică.

"Avem calitate, jucători care pot să decidă un joc, cum ar fi Chipciu sau Stanciu. Evoluează într-un campionat puternic, joacă aproape meci de meci, avem și un portar valoros (Tătăreușanu - n. red.), titular la o echipă bună din Italia. Eu cred și în Chiricheș, nu joacă (foarte mult - n. red.), dar este acolo, la Napoli", a mai spus Ovidiu Sabău.

În urmă cu două săptămâni, Sabău a vorbit, la ZIUA LIVE, despre confruntarea cu Danemarca, din 15 noiembrie 1989, când "tricolorii" s-au impus cu 3-1 la București, succes care i-a asigurat României prezența la Cupa Mondială din 1990. Era prima calificare a României la un Campionat Mondial după 20 ani de absență. Danezii au deschisc scorul prin Povlsen (6), dar Naționala pregătită în acel moment de Emeric Ienei a revenit prin golurile lui Ioan Ovidiu Sabău (38) și Gabi Balint (25, 61).

"Acel meci a fost câștigat cu sufletul. Eu cred că am reușit să înțelegem cât de important este acel meci, eram și conduși după vreo 5-6 minute, Laudrup a pasat și Povlsen, un jucător care evolua la Dortmund în acea perioadă, a înscris. Dar am avut o reacție extraordinară, eram motivați, doream foarte mult să ne luăm și o revanșă după acel joc foarte modest (0-3 la Copenhaga - n. red.), în care am fost dominați la toate capitolele și era o dorință totală în jurul echipei, a celor care conduceau federația și de ce nu, din punct de vedere politic. Dar în afara acestei presiuni, ne-am dorit foarte mult să ne calificăm", spunea actualul manager al Universității Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău a evoluat în Naționala României între 1988 și 2001, perioadă în care a bifat 55 selecții și 8 goluri pentru "tricolori". Fostul mijlocaș a evoluat în toate cele patru partide ale României de la Cupa Mondială din 1990, găzduită de Italia.