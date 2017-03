Sport

ROMÂNIA - DANEMARCA LA CLUJ. Sabău îi încurajează pe "tricolori": "Să nu se lase dominați"

de Robert Popa, 26 martie 2017, 11:00

Fostul internațional român, Ioan Ovidiu Sabău, le-a transmis un mesaj de încurajare "tricolorilor" înaintea meciului cu Danemarca, programat duminică, de la ora 21:45, pe Cluj Arena.

Foto: Sabău arhivă/ fcuniversitateacluj.ro

Managerul sportiv al Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a rememorat momentele-cheie ale partidei România - Danemarca, din noiembrie 1989, și a explicat cum vor putea face elevii lui Christoph Daum, împotriva aceluiași adversar, un pas important spre Campionatul Mondial din Rusia. Întâlnirea e programată duminică, la ora 21:45, pe Cluj Arena.

"Trecuseră 20 de ani în care România nu se mai calificase la un Campionat Mondial. Erau două generații de excepție și se vorbea foarte mult de rezultatele celor de la Steaua, de la Dinamo, dar la echipa națională se părea că nu prea există interes din partea jucătorilor, că ar fi prea multe ambiții de club. Era rușinea aceea pe care orice jucător dorea să o curețe, dacă pot să spun așa. Personal, îmi doream o revanșă. Față de mine, în primul rând, pentru că jucasem prost în tur și am fost dominat de adversarul direct.

La vârsta respectivă (21 de ani, n.red), îmi doream foarte mult să mă calific, să joc la un Campionat Mondial. Ne-am descărcat în timpul acelui joc. Nu știu dacă ne putea opri cineva, la felul în care ne-am prezentat cu toții. Toată echipa a fost montată, drept dovadă că nu am resimțit presiunea faptului că în minutul 6 eram conduși. Am avut încredere că putem să învingem Danemarca. Imediat după ce danezii au înscris, publicul ne-a încurajat, a fost o atmosferă extraordinară. Fanii au fost tot timpul alături de noi, ne-au motivat, am jucat foarte mult și pentru ei. Au fost câteva momente grele, cu eliminarea

lui Hagi, dar conduceam deja cu 3-1. Am marcat exact atunci când a fost nevoie, adversarul a clacat, iar acele goluri, practic, ne-au "vitaminizat", dacă pot să spun așa. Aveam o energie în noi încât efectiv nu mai puteam fi opriți. Drept dovadă, nu știu dacă Danemarca și-a creat o jumătate de ocazie în superioritate numerică. Semnalele sunt pozitive și în prezent, este extraordinar să vezi atâția oameni care au rămas în memorie cu acel meci. Acel moment a fost o rampă de lansare pentru noi, deoarece cluburile importante din Europa și-au îndreptat atenția asupra noastră", a declarat "Moțul" pe fcuniversitateacj.ro.

Naționala României va juca duminică, pe Cluj Arena, contra Danemarcei, în preliminariile Campionatului Mondial din Rusia, de anul viitor. Trupa lui Daum e obligată să învingă pentru a păstra vii speranțele calificării. România ocupă locul 4 în Grupa E, cu 5 puncte, iar Danemarca se află pe 3, cu 6 puncte.

"Le transmit jucătorilor să aibă încredere, să aibă curaj, să se simtă puternici și să arate acest lucru prin evoluția lor și să înțeleagă faptul că publicul va fi câștigat, în primul rând, prin atitudine. Să nu se lase dominați la capitolul ambiție, implicare din punct de vedere fizic. Să arate că sunt niște luptători capabili să-i mulțumească pe toți cei care și-au pus încrederea în ei", a adăugat managerul sportiv al "Șepcilor roșii".

Ioan Ovidiu Sabău a bifat 55 selecții și a marcat 5 goluri pentru "tricolori" în perioada 1988-2001.