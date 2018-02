Sport

Rugby România - Germania | Macovei: Am făcut antrenamentul capitanului și terenul de la Cluj Arena s-a prezentat foarte bine VIDEO

de Ziua de Cluj, 10 februarie 2018, 12:18

Naționala de rugby a României se pregătește pentru meciul de sâmbătă cu Deutscher Rugby-Verband, de pe Cluj Arena, în Rugby Europe International Championship 2018. Partida începe la ora 16.00. Intrarea este liberă.

Publicitate

Stejarii debutează sâmbătă, pe Cluj Arena în noul an competițional într-un meci cu Germania. Odată cu întâlnirea cu Germania, Stejarii reiau campania de calificare la Cupa Mondială din Japonia 2019 cu intenția de a ajunge și a noua oară la această competiție, Romania participând la toate cele opt ediții de până acum.

Referitor la meciul de sâmbătă de la Cluj, Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby a declarat în cadrul conferinței de presă de vineri că "este un prim pas spre calificarea la Cupa Mondiala, obiectiv pe care avem sa il indeplinim. Suntem o echipa puternica, un brand romanesc, o echipa barbateasca, care face in continuare rezultate. Romania porneste cu prima sansa in partida cu Germania, avem cel mai puternic lot as putea spune din ultimii 10 ani, sunt jucatori cu foarte multa experienta si acest lucru se va vedea in teren".

"Cred ca doar la Cupa Mondiala din 2015 am mai avut o echipa atat de puternica cum e cea de acum. Antrenamentele au mers bine in aceasta saptamana, vremea a fost un pic mai dificila, cu ploaie, lapovita, apoi zapada, insa am avut conditii foarte bune pe terenul sintetic din Babes. Astazi am facut antrenamentul capitanului si terenul de la Cluj Arena s-a prezentat foarte bine. Asteptam meciul de maine!", a declarat căpitanul Mihai Macovei în cadrul conferinței de presă care a avut loc vineri la stadionul Cluj Arena.