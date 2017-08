Sport

S-au stabilit meciurile din primul tur al Cupei României. Cu cine va juca ”U” Cluj

de Robert Popa, 03 august 2017, 12:06

Federația Română de Fotbal (FRF) a stabilit, joi, partidele din turul 1 al Cupei României 2017-18, faza națională.

În finala Cupei României pe județ, ”U” Cluj a învins-o cu 7-0 pe Gloria Cătina/Foto: Robert Popa

În urma tragerii la sorți, Universitatea Cluj o va înfrunta pe ACS Voința Cetate (Bistrița Năsăud). Partida va avea loc miercuri, 9 august, de la ora 17:30, pe terenul bistrițenilor. Tot în aceeași zi se vor disputa și celelalte partide din primul tur al fazei naționalei a Cupei României 2017-18.

"Șepcile roșii" au ajuns aici după ce au câștigat Cupa României pe județ. Echipa lui Marius Popescu a învins-o în ultimul act pe Gloria Cătina, scor 7-0. Voința Cetate a trecut la rândul ei de AS Voința Livezile, scor 3-3 (8-7 după loviturile de departajare).

Conform programului, în această etapă intră în competiţie cele 42 de câştigătoare ale fazei judeţene și 10 echipe care au evoluat în ediția precedentă a Ligii 3.

Programul meciurilor:



ACS Transdor Tudora (BT) - CSM Bucovina Rădăuţi (SV)

CS Cimentul Bicaz (NT) - AS Viitorul Curiţa (BC)

AS Unirea Mirceşti (IS) - CSM Paşcani (IS)

FC 2007 Gîrceni (VS) - Sportul Chiscani (BR)

ACS Voinţa Cetate (BN) - FC Universitatea Cluj (CJ)

Progresul Şomcuţa Mare (MM) - CS Rapid Jibou (SJ)

AS Luceafărul Decebal (SM) - CS Diosig-Bihardiószeg (BH)

ACS Şurianu 1945 Sebeş (AB) - Unirea 1924 Alba Iulia (AB)

CS Juvenes Târgu Mureş (MS) - AS Unirea Cristuru Secuiesc (HR)

ACS FC Păpăuţi (CV) - AFC Odorheiu Secuiesc (HR)

AS Spicul Şeica Mare (SB) - ASF Zărneşti (BV)

AS Voinţa Biled (TM) - CS Nuova Mama Mia Becicherecu Mic (TM)

CS Şoimii Lipova (AR) - CS Millenium Giarmata (TM)

FC Voinţa Lupac (CS) - CS Inter Petrila (HD)

AS Recolta Dănceu (MH) - Ştiinţa Turceni (GJ)

CS Dunărea Calafat (DJ) - AS Milcov (OT)

CS Posada Perişani (VL) - ACS Şirineasa (VL)

AS Colibaşi (AG) - ACS Urban Titu (DB)

AS Gloria Gaz Metan Corneşti (DB) - FC Aninoasa (DB)

ACS Astra Plosca (TR) - AS Mihai Bravu (GR)

Bărăganul Ciulniţa (IL) - FC Agricola Borcea (CL)

AFC Regal Sport Club Ferdinand I (B) - ACS Petrolul 52 (PH)

CSO Bragadiru (IF) - ACS Înainte Modelu (CL)

CS Victoria Ianca (BR) - CSM Focşani 2007 (VN)

Viitorul Fântânele (CT) - ACS Pescăruşul Sarichioi Jr. (TL)

FC Buzău (BZ) - AS Zimbrul Slobozia Conachi (GL)

În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se dispută prelungiri și, dacă egalitatea persistă, se execută lovituri de departajare. Federația Română de Fotbal, prin Comisia Centrală a Arbitrilor, va delega arbitri pentru fiecare joc.

Faza a II-a a Cupei României, la care vor participa cele 26 de echipe calificate din faza I plus 32 echipe participante în ediţia precedent a Ligii 3, este programată să aibă loc miercuri, 23 august 2017, ora 17:30.

Datele de disputare ale celorlalte runde ale ediţiei 2016-2017 a Cupei României, faza naţională:

► Faza a III-a: 13 septembrie 2017

► Faza a IV-a: 4 octombrie 2017

► Șaisprezecimi de finală: 25 octombrie 2017

► Optimi de finală: 29 noiembrie 2017

► Sferturi de finală: 28 februarie 2018

► Semifinale (tur): 18 aprilie 2018

► Semifinale (retur): 9 mai 2018

► Finala: 27 mai 2018