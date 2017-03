Sport

EXCLUSIV Sabău știe cum putem învinge Danemarca: "Dacă jucătorii vor înțelege acest aspect, vom domina fără probleme"

de Robert Popa, 13 martie 2017, 16:57

Fostul internațional român și actual manager al Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău (49 ani), a explicat, luni, la ZIUA LIVE, ce trebuie să facă ”tricolorii” pentru a învinge Danemarca.

România și Danemarca se vor întâlni pe 26 martie, pe Cluj Arena, în cadrul celui de-al cincilea meci din calificările pentru Mondialul din 2018. Naționala antrenată de Christoph Daum ocupă locul 4 în Grupa E, cu 5 puncte după 4 partide.

"Un meci cu miză extraordinară, cu o presiune mare asupra jucătorilor, se dorește mult calificarea și se așteaptă foarte mult de la selecționer. Sperăm (ca Daum - n. red.) să alcătuiască un prim "11" foarte bun, în formă, să fie inspirat chiar și în schimbări, dar să avem și o atitudine care să ne ajute să dominăm adversarul din punct de vedere fizic și mental. Eu cred că avem jucători care pot să câștige, avem jucători importanți, care joacă în cupele europene, un Stanciu, un Chipciu și chiar Keșeru. Dar nu e suficient să pregătești jocul din punct de vedere tactic, ai nevoie în unele momente să te autodepășești, să suferi mai mult și dacă toți jucătorii vor reuși să înțeleagă că acest aspect este cel mai important, eu cred că ne vom domina adversarul fără probleme", a declarat Sabău, la ZIUA LIVE.

Fostul component al "Generației de Aur" și-a amintit apoi de confruntarea cu Danemarca, din 15 noiembrie 1989, când "tricolorii" s-au impus cu 3-1 la București, succes care i-a asigurat României prezența la Cupa Mondială din 1990. Era prima calificare a României la un Campionat Mondial după 20 ani de absență. Danezii au deschisc scorul prin Povlsen (6), dar Naționala pregătită în acel moment de Emeric Ienei a revenit prin golurile lui Ioan Ovidiu Sabău (38) și Gabi Balint (25, 61).

"Acel meci a fost câștigat cu sufletul. Eu cred că am reușit să înțelegem cât de important este acel meci, eram și conduși după vreo 5-6 minute, Laudrup a pasat și Povlsen, un jucător care evolua la Dortmund în acea perioadă, a înscris. Dar am avut o reacție extraordinară, eram motivați, doream foarte mult să ne luăm și o revanșă după acel joc foarte modest (0-3 la Copenhaga - n. red.), în care am fost dominați la toate capitolele și era o dorință totală în jurul echipei, a celor care conduceau federația și de ce nu, din punct de vedere politic. Dar în afara acestei presiuni, ne-am dorit foarte mult să ne calificăm".

Neluțu Sabău a remarcat și modul în care publicul i-a impins de la spate pe "tricolori" în meciul din 1989. "Dacă dorești ca publicul să te încurajeze, el trebuie să vadă jucători care sunt motivați, care aleargă, care se luptă pentru fiecare minge, jucători care să nu cedeze. Îmi amintesc, în 1989, în meciul cu Danemarca, ce a însemnat să fii împins din spate fiind condus și să simți căldura, încurajările publicului, foarte mult a contat acest lucru”.

Ioan Ovidiu Sabău a evoluat în Naționala României între 1988 și 2001, perioadă în care a bifat 55 selecții și 8 goluri pentru "tricolori". Fostul mijlocaș a evoluat în toate cele patru partide ale României de la Cupa Mondială din 1990, găzduită de Italia.