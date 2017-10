Sport

Sănătatea vrea să ”viruseze” Universitatea

de Robert Popa, 04 octombrie 2017, 13:25

Sănătatea Cluj așteaptă cu nerăbdare vizita Universității. Cele două formații se întâlnesc vineri, de la ora 15:00, la Baza Sportivă Clujana, în etapa a șaptea din Liga a III-a. ”O victorie ar fi o surpriză pentru noi”, anunță ”virușii verzi”.

”U” și Sănătatea s-au mai întâlnit în luna august, într-un amical câștigat de ”studenți” cu 2-0/Foto: Robert Popa

Patronul Sănătății, Aurelian Ghișa, le-a promis prime elevilor săi în cazul unui succes la meciul de vineri.

"Văd acest meci ca pe un derby clujean. Chiar dacă nu avem o echipă foarte valoroasă, cred că orice rezultat este deschis. "U" are un lot mai bun decât al nostru, iar un punct sau o victorie ar fi o surpriză pentru noi. Dacă vor câștiga, jucătorii vor primi o primă, plus o masă. Noi avem prime la fiecare meci de acasă", a declarat finanțatorul "virușilor", pentru ZIUA de CLUJ.

"U" Cluj ocupă a treia treaptă a podiumului în Seria a V-a, având 10 puncte. Viitoarea adversară a "studenților" este pe 10, cu 7 puncte. Etapa trecută, echipa lui Adrian Falub a învins cu 7-2 Viitorul Ghimbav, iar Sănătatea a pierdut cu 0-2 la Unirea Tășnad.

"Eu le văd pretendente la promovare pe "U" Cluj și Metalurgistul Cugir. Metalurgistul e o echipă echilibrată și foarte puternică de vreo 3 ani. Aici se va da bătălia. Noi nu ne-am propus un anumit obiectiv, promovarea sau locul 2. Noi sperăm să terminăm în primele 5, lucru pe care l-am reușit anul trecut", a spus Ghișa.

"U" Cluj și Sănătatea sunt calificate în 16-imile Cupei României, fază unde vor intra în competiție și echipele din Liga 1. "Alb-negrii" au trecut cu 2-0 de Olimpia Satu Mare, iar "virușii verzi" s-au impus cu 3-1 în fața Luceafărului Oradea.

"Nu-mi doresc un anume adversar în 16-imi. Din câte știu, primele 6 echipe din Liga 1 vor intra în urna 1. Nu știu dacă a rămas același regulament și acum. Noi am ajuns în optimi în 2007, când am scos-o pe UTA, iar apoi ne-a eliminat Dinamo. Acum există o motivație în plus, să demonstrăm că am evoluat puțin".

Media de vârstă a Sănătății Cluj este la 28 ani. În lotul "virușilor" se află și fostul fundaș al "Șepcilor roșii", Raul Ciupe (33 ani).

"Chiar dacă nu avem jucători foarte valoroși, suntem o echipă experimentată. Avem jucători de 20, 22, 24 ani, dar și de 30, 33 și chiar 35 ani", a adăugat patronul Sănătății.

"U" Cluj și Sănătatea s-au mai întâlnit în luna august, într-un amical disputat tot la Baza Sportivă Clujana. "Alb-negrii" au câștigat atunci cu 2-0, după dubla lui Iuliu Hațiegan. "Ne așteaptă o partidă foarte grea cu Sănătatea. Știu că își dorește foarte mult să câștige, că au orgolii foarte mari împotriva lui "U", a spus antrenorul Universității, Adrian Falub.

Sănătatea Cluj - Universitatea Cluj se joacă vineri, de la ora 15:00, pe stadionul Clujana. "Virușii verzi" și-au dorit ca partida să se dispute pe Cluj Arena. "Ne-ar fi făcut plăcere să jucăm acolom era un eveniment și pentru jucătorii noștri, dar Federația nu a aprobat asta. Pe Clujana se joacă", a mai spus Aurelian Ghișa.