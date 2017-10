Sport

Schimbare de antrenor la Miroslava. Adversara lui ”U” din Cupă a adus un tehnician din Liga 1

de Robert Popa, 13 octombrie 2017, 12:52

Adversara lui ”U” Cluj din Cupa României, Știința Miroslava, a bătut palma cu un antrenor din Liga 1. Cele două formații se vor întâlni peste mai puțin de două săptămâni în 16-imile competiției.

Foto: Știința Miroslava/Facebook.com

Adrian Kereszy, noul antrenor al moldovenilor/Foto: Știința Miroslava/Facebook.com



Pe 11 octombrie, exact în ziua în care a aflat că va juca cu "U" Cluj în Cupă, gruparea din Moldova l-a demis pe antrenorul Cristi Ungureanu. Sub comanda sa, Știința Miroslava a promovat la finalul sezonului trecut în Liga a 2-a. Parcursul din primele 11 etape a fost însă modest. Miroslava a strâns doar 8 puncte, iar în ultima rundă a fost zdrobită de Dunărea Călărași, scor 0-6.

Prin urmare, tot în ziua tragerii la sorți, viitoarea adversară a "Șepcilor roșii" a anunțat și numele noului tehnician. Adrian Kereszy, fostul secund al lui Flavius Stoican de la CSM Poli Iași (locul 10 în Liga 1, cu 15 puncte), a venit să revigoreze formația aflată la 10 km de municipiul Iași.

Până la meciul cu "U" Cluj, programat în perioada 24-26 octombrie, Miroslava va da piept cu Olimpia Satu Mare. Nimeni alta decât trupa eliminată de "studenți" în turul 4 al Cupei României, în urma unei duble semnate de Dorin Goga. Meciul cu Olimpia va avea loc sâmbătă, de la ora 11:00. Moldovenii se vor deplasa apoi în Arad, pentru un duel cu UTA, urmând apoi să vină pe Cluj Arena.

”Vreau să am rezultate, e o echipă nou promovată. Am activat la CSM Poli Iași ultima dată, unde am lucrat patru ani ca secund. Pentru mine este o nouă provocare în carieră. Am văzut potențialul echipei și nu corespunde cu locul din clasament. Lotul este format din jucători tineri, care pot fi modelați și pot face performanță", spus noul antrenor al Științei Miroslava, Adrian Kereszy, la Sport Total FM.

Managerul sportiv al Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, e convins însă că "Șepcile roșii" vor avea o misiune ușoară în duelul cu ieșenii. Până acum, "alb-negrii" au trecut în Cupă de Voința Cetate (7-0), Viitorul Ulmeni (s-a retras), Comuna Recea (5-1) și Olimpia Satu Mare (2-0).

"E un adversar accesibil. E bine așa, deocamdată. Vedem ce va fi în următoare etapă (în optimile Cupei - n. red.). Contează foarte mult că jucăm acasă, în fața propriilor suporteri. E un avantaj mare", a declarat Sabău în ziua tragerii la sorți, pentru ZIUA de CLUJ.