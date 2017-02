Sport

Sergiu Negruț, debut cu gol la noua echipă. Ce le-a transmis foștilor colegi de la CFR

de Robert Popa, 05 februarie 2017, 12:11

Atacantul de 23 ani a marcat, sâmbătă, în remiza, 1-1, obținută de Pandurii Târgu-Jiu cu CSM Politehnica Iași. Fostul jucător de la CFR Cluj le-a transmis un mesaj foștilor colegi din Gruia.

Sergiu Negruț (mijloc) s-a despărțit de CFR săptămâna trecută/ Foto: Valentin Todea/sport-focus.ro

"Îmi doream mult să încep cât mai bine, iar faptul că am marcat la meciul de debut îmi dă încredere pentru partidele următoare. Pentru mine, CFR este un capitol închis. Chiar dacă nu am plecat în cele mai bune condiții de la Cluj, am mulți prieteni acolo și nu pot decât să le doresc mult succes în continuare", a declarat Negruț în Gazeta Sporturilor.

Sergiu Negruț s-a despărțit de "feroviari" săptămâna trecută, acesta semnând o înțelegere până în vară cu Pandurii Târgu-Jiu. Atacantul de 23 ani a strâns 49 meciuri și 5 goluri pentru CFR în perioada 2010-2017. El a mai evoluat sub formă de împrumut la Unirea Alba Iulia, Damila Măciuca și CSM Râmnicu-Vâlcea.

CFR Cluj va primi vizita Stelei, astăzi, de la ora 20:00, în derby-ul etapei cu numărul 22 din Liga 1. La duelul din această seară și-a anunțat prezența și Sergiu Negruț, tânărul jucător venind să-și încurajeze foștii colegi.

VEZI GOLUL LUI NEGRUȚ