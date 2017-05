Sport

Sezon încheiat pentru un fotbalist al CFR-ului. Are ruptură musculară

de Robert Popa, 04 mai 2017, 08:15

CFR Cluj a pierdut o piesă importantă cu două etape înainte de finalul sezonului. Goalkeeperul ardelenilor, Mihai Mincă, are ruptură musculară și nu mai are nicio șansă să revină pe gazon în actuala stagiune.

Mihai Mincă a apărat de 20 ori poarta CFR-ului în acest campionat/ Foto: lpf.ro

Portarul de 32 ani nu a mai apărat buturile "feroviarilor" din etapa a 6-a de play-off, când CFR Cluj a remizat acasă cu FCSB, scor 0-0. În meciurile care au urmat, cu Astra și CS Universitatea Craiova, Mincă a fost înlocuit de Traian Marc.

"Mi-aș fi dorit foarte mult să joc, mai ales că am avut o perioadă bună. Dar, din păcate, am făcut o ruptură musculară care mă împiedică să fac ceea ce îmi place. Pentru mine, sezonul s-a încheiat. Nu pot. Mi-aș fi dorit foarte mult să îmi ajut colegii, așa cum am făcut-o până acum, dar aș risca foarte mult. Mie întotdeauna mi-a păsat și am pus suflet pentru CFR", a spus Mihai Mincă, miercuri, într-o postare de pe facebook.

Mincă evoluează în Gruia din ianuarie 2011. În acest campionat, goalkeeperul român a prins 20 partide pentru formația lui Vasile Miriuță.