Simona Halep explică umilinţa de la Turneul Campioanelor

de realitatea.net, 25 octombrie 2017, 20:20

Numărul 1 mondial a pierdut categoric în faţa danezei Caroline Wozniacki. Simona recunoaşte că a făcut un meci slab şi că a comis mult prea multe greşeli neforţate.

"A fost una dintre zilele mele proaste. Am facut mult prea multe greseli, in timp ce ea n-a gresit mai deloc. Dupa primul set am simtit ca pot reveni, dar a fost prea tarziu. N-am simtit mingea, iar terenul mi s-a parut un pic greoi", a spus Simona la conferinta de presa de dupa meciul cu daneza. "E meritul ei pentru victorie, normal, dar cred ca am ratat prea mult. Daca tineam mingea in teren, era mai bine. N-am reusit si i-am facut meciul mai usor", a continuat reprezentanta noastra.

Halep a vorbit şi despre discutiile din timpul jocului cu Darren Cahill. "Avea dreptate, dar nu simteam mingea. Poate ca n-am incercat destul ca sa tin mingea in teren. Dar in opinia mea am incercat", a spus Halep.

In ceea ce priveste urmatorul meci, cu Elina Svitolina, Simona sustine ca nu-i sta gandul la calificarea in semifinale, ci doar sa joace mai bine decat a facut-o astazi. "Nu ma gandesc la calificarea in semifinale, ci sa joc mai bine ca azi. Doar la asta ma gandesc. Trebuie sa ma calmez, sa trimit mingea in teren si sa-mi fac adversara sa alerge", a încheiat Simona.