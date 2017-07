Sport

Simona Halep s-a despărţit de unul din antrenori: ”Mi-a spus că nu are nevoie de mine”

de mediafax, 18 iulie 2017, 12:31

Simona Halep s-a despărţit de unul dintre antrenorii din staff-ul său. Este vorba despre Daniel Dobre, fostul antrenor al Alexandrei Dulgheru, care o însoţea pe sportiva noastră la turneele la care nu putea participa australianul Darren Cahill.

Dobre a declarat că nu a fost deranjat de decizia Simonei şi a rămas în relaţii foarte bune cu aceasta. Dobre va face parte din staff-ul Federaţiei Române de Tenis.

"Simona mi-a spus că nu are nevoie în perioada următoare de mine. Sunt o persoană căreia nu-i place să stea şi am început o colaborare cu Federaţia pe partea tehnică. Lucrăm pe partea de performanţă, încercăm să preluăm din experienţa ITF. Ma bucur ca joaca bine si sper ca si eu sa fi avut o parte mica in dezvoltarea pe care a avut-o", a spus Dobre, intr-un interviu pentru Treizecizero.ro.