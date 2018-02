Sport

Sorana Cîrstea, despre ce a găsit la Cluj: Rar am văzut așa ceva FOTO/VIDEO

de Ziua de Cluj, 10 februarie 2018, 18:23

Sorana Cârstea, numărul 38 WTA a învins-o pe Carol Zhao în partida de deschidere a înfruntării România-Canada la Fed Cup de la Cluj.





Sorana Cîrstea, care a învins-o sâmbătă pe canadianca Carol Zhao în partida de deschidere a înfruntării România-Canada la Fed Cup, vorbește despre turneul organizat la Cluj: "Sunt impresionată de tot ce am găsit aici. Condițiile extraordinare, sala de nota 20, rar am văzut așa ceva pe unde am fost, iar oamenii extraordinari de deschiși, toți vor să ne ajute."