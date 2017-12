Sport

SPECIAL | Machado: ”La ”U” au fost cei mai minunați ani din viața mea”. Unde joacă acum și ce amintiri are cu Pato

de Robert Popa, 26 decembrie 2017, 14:30

Atacantul brazilian a povestit pentru ZIUA de CLUJ cum a ajuns la Universitatea, experiențele trăite în tricoul ”alb și negru” și planurile sale de viitor. ”Tot timpul citesc despre ”U” Cluj, pentru că este echipa mea adevărată și de suflet”, a spus Gabriel Machado.

Machado, în perioada când juca la ”U” Cluj/Foto: arhivă ZIUA de CLUJ

Machado și familia sa/Foto: contul personal de Facebook al jucătorului



Gabriel Machado este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți fotbaliști străini care au trecut prin curtea Universității Cluj. Destinul a făcut ca el să se nască în aceeași zi, lună și an cu un fost star de la AC Milan, Alexandre Pato. Data nașterii nu este singurul lucru care îi leagă pe cei doi. Machado și Pato și-au început cariera la clubul brazilian Internacional, unde au fost colegi la copii și juniori. Peste ani, amândoi au ajuns pe Bătrânul Continent. Machado în Elveția, la Grasshopper, iar Pato în Italia, la AC Milan. În 2009, prin intermediul unui impresar, Gabriel Machado a ajuns în România, la Universitatea Cluj. Din clipa în care a ajuns în Ardeal, s-a îndrăgostit iremediabil de culorile "alb și negru". A bifat 61 de partide și a înscris 16 goluri între 2009 și 2011, punând umărul la promovarea "studenților" în Liga 1. În ianuarie 2012, pe când se afla în vacanță, în Brazilia, Machado a primit o ofertă din partea Stelei. Fără să stea pe gânduri, a bătut palma cu "roș-albaștrii". Dar a prins doar 170 de minute în meciurile oficiale, totul din cauza unei rupturi la ligamente. După Steaua, a jucat pentru scurt timp la Rayo Vallecano și Syrianska, iar apoi din nou la "U" Cluj. Ajuns la 28 ani, Machado joacă acum în Liga a 4-a din Elveția, la FC Wettswil-Bonstetten. Urmărește și acum ce se întâmplă în fotbalul românesc, dar mai ales la Universitatea Cluj. "Acolo au fost cei mai minunați ani din viața mea", s-a destăinuit jucătorul brazilian.

Gabriel, ce planuri ai în acest moment? În ultimul timp ai jucat în liga a 4-a din Elveţia, la FC Wettswil-Bonstetten.

Cu fotbalul nu am planuri așa mari, pentru că am avut prea multe probleme musculare în ultimii doi-trei ani. Din acest motiv, nu mai pot să joc la un nivel înalt. În Elveția, din Liga a treia până în alte ligi care nu sunt profesioniste, echipele nu pot să plătească toți banii pe care îi ia un jucător, cum sunt eu, care am ajuns cu un salariu foarte mare. Ele îți caută un loc de muncă unde poți lucra 50% (part-time - n. red.) sau 100%. Eu am ales să lucrez 100%, plus fotbal, și atunci, din toate astea, eu iau aproape 8.000 de euro.

Îți este dor de fotbalul mare?

Da. E clar că toți jucătorii vor să rămână la un nivel înalt, să joace la o echipă unde se face performanță. Dar asta a fost alegerea mea. Acum doi ani am avut o ofertă din Liga a doua din Elveția, să mai joc și să fac performanță. Dar am ales să nu mai joc (la acest nivel - n. red.), pentru că în Liga a doua elvețiană sau în Superligă nu câștigam atât de bine cât obțin în Liga a patra, unde joc și lucrez jumătate de zi.

Mai ești la curent cu ce se întâmplă în campionatul României?

Da. Mă uit tot timpul pe site-uri. Vorbesc și acum cu niște jucători care sunt în România, care au jucat la Universitatea Cluj cu mine. Discutăm despre fotbalul românesc. O echipă de aici, Lugano, a jucat cu Steaua în Europa League. Cunosc fotbalul din Elveția și toată lumea m-a întrebat cum e Steaua, cum e campionatul de acolo și atunci mă uit tot timpul. Știu că Steaua are o echipă foarte bună acum și că "U" e în Liga a III-a.

Să vorbim puțin despre trecut. Cum ai ajuns la Universitatea Cluj?

Am ajuns la Universitatea Cluj cu impresarul meu, Virgil Colfescu. Am mers acolo să mă antrenez, iar după un antrenament și un meci am semnat contractul cu ei, pe un an și jumătate sau doi. Era domnul Walter proprietar atunci.

Ce au însemnat pentru tine anii petrecuți acolo?

Cred că anii petrecuți la Universitatea Cluj au fost cei mai minunați pe care i-am avut în viața mea, ca jucător și ca om. Mi-a placut foarte mult orașul, echipa și galeria Universității Cluj. E una dintre galeriile cele mai frumoase pe care le-am văzut în viața mea. Echipa mea din Brazilia, care m-a adus în fotbalul mare, avea o galerie frumoasă, cu 20-30.000 de persoane pe stadion. Dar la Universitatea Cluj a fost ceva minunat, pentru că după ce am venit în Europa, la Grasshopper, aveam tot timpul 5.000 de spectatori la fiecare meci.

Care a fost cel mai frumos moment la "U"?

Cred că momentul cel mai frumos, pe care l-am avut la Universitatea Cluj, a fost cel în care am promovat din Liga a 2-a în Liga 1. Echipa venea după un moment foarte greu, când domnul Walter a preluat-o, și el a făcut tot posibilul ca echipa să fie în Liga 1.

În 2016, echipa a luat-o de la zero, din Liga a IV-a. Acum e în Liga a III-a și își propune să revină în Liga 1 până în 2019. Ce părere ai despre asta?

Eu tot timpul citesc despre Universitatea Cluj, pentru că este echipa mea adevărată și de suflet. Când echipa a căzut în Liga a 4-a, am simțit foarte multe. A fost ceva ce nu am crezut că se va întâmpla vreodată. Dar s-a întâmplat. Echipa a început de la zero, iar după plecarea domnului Walter și ceea ce s-a întâmplat la echipă, cred că așa a fost cel mai bine. Domnul Sabău se implică și el, iar cel mai frumos lucru este că jucători care au făcut performanță (Goga, Giurgiu, Abrudan, Florescu, Onicaș - n. red.), care au venit de la juniorii Universității acum 10-15 ani, s-au întors și joacă tot acolo.

Te-ai întoarce la "U" dacă ai primi o ofertă?

Nu pot să spun niciodată nu. Sincer, dacă ar trebui să mă întorc la Universitatea Cluj, aș face-o 100%. Dar cred că momentul meu deja a trecut, cu problemele pe care le-am avut în ultimii ani, și nu cred că ar fi bine pentru echipă dacă aș veni. Echipa e omogenă, merge foarte bine, și Universitatea Cluj trebuie să se gândească deja la jucători mai tineri, de 20 ani, ca să poată face o performanță mare când ajunge în Liga 1.

Când ai plecat prima dată de la "U", în 2012, ai ajuns la Steaua. Cine te-a convins să mergi la Steaua?

Când am mers la Steaua, a fost ceva ciudat. Am primit un e-mail de la președintele Stelei, așa cred eu, sau cineva de la Universitatea sau de la Steaua mi-a trimis un e-mail. Eram în vacanță, în Brazilia, și m-a întrebat dacă vreau să merg la Steaua. Și Steaua este o echipă căreria nici un jucător din România nu i-ar putea spune nu. Nu cred că există în România echipă mai mare ca ea. Au câștigat Cupa Campionilor și au câștigat foarte multe trofee în România.

Ai prins puține meciuri la Steaua. Care au fost motivele?

Când am ajuns acolo, eram foarte bine. Am făcut o pregătire foarte bună. Din păcate, înainte de primul meci din campionat, am suferit o ruptură de ligamente. Și atunci, am jucat încă o lună cu ligamentele rupte. Când am simțit foarte multă durere, m-am decis să fac un RMN și atunci am văzut că ligamentele sunt rupte. După operație, am primit oferte de la niște echipe din afara României, iar când am văzut că echipa nu mai are planuri cu mine, deja aveam gândul să plec de la Steaua.

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce ți-ai dori să schimbi?

Dacă aș putea întoarce timpul, aș schimba foarte multe lucruri la Universitatea Cluj. Aș avea mai multă grijă de viața mea extrasportivă, de corpul meu și de capul meu. Asta aș schimba, și nu doar la Universitatea. Tot timpul mă gândesc că nici un fotbalist nu ar trebui să facă ce am făcut eu și trebuie să fiu concentrat 100% pe fotbal.

Cine este idolul tău în fotbal?

Idolul meu din fotbal este doar unul - Ronaldo Lazario de Lima. A fost cel mai bun jucător din lume, atacantul fenomen.

Care e cel mai puternic adversar pe care l-ai întâlnit în carieră? Jucător sau echipă.

Nu pot să spun un adversar foarte puternic, cu care am jucat împotrivă. Dar un jucător adevărat, pe care l-am văzut și cu care am jucat împreună, este Alexandre Pato. Am jucat împreună cu el la copii și juniori.

Cum te-ai descrie?

Am încercat să-mi fac treaba ca jucător, atât cât am putut. Ce m-am gândit, am făcut. Am jucat pe stadioane mari. Lumea m-a iubit unde am fost. Ca om, mă descriu ca un tată iubitor. Am doi copii acum și îi iubesc foarte mult. Soția mea mă ajută foarte mult și sunt foarte fericit cu viața pe care o am.

Ce mesaj ai pentru fanii lui "U" Cluj?

Nu am ce să spun despre galeria Universității Cluj, care e minunată. Nu am văzut niciodată o echipă care să ajungă în Liga a IV-a și să aibă pe stadion 2.000, 3.000 și chiar 5.000 de oameni pe stadion. E o galerie foarte frumoasă și sper să fie alături de echipă tot timpul.

CV Gabriel Machado

Data nașterii: 2 septembrie 1989

Locul nașterii: Porto Alegre, Brazilia

Înălțime: 1,84 m

Post: Atacant

Echipa actuală: FC Wettswil-Bonstetten

În trecut: Internacional (1998-2003), Juventude (2003-2007), Grasshopper Zurich (2008), Stade Nyonnnais (2009), Universitatea Cluj (2009-2011, 2014), Steaua (2012), Rayo Vallecano (2013), Syrianska (2013).