Sportul care renaște la Cluj după mai bine de 30 ani

de Robert Popa, 19 martie 2017, 09:20

CS "U" Cluj va readuce în prim plan un sport dispărut dintre disciplinele clubului în urmă cu peste 30 ani.

Clubul Sportiv Universitatea Cluj a început revitalizarea secției de schi fond, dispărută dintre disciplinele clubului în urmă cu peste 30 de ani. Sub coordonarea lui Andrei Pașcu, specialist în acest domeniu, se dorește o dezvoltare armonioasă și treptată a acestei discipline în sportul clujean, anunță u-cluj.ro.

În 2016, secția de schi fond s-a reînființat în cadrul clubului, iar acum se creează o emulație pentru a se ajunge cu pași calculați la performanță. Andrei Pașcu s-a dedicat total acestui proiect, fiind în ultimul an într-o continuă căutare de talente în satele din Munții Apuseni. A închiriat o cameră la un sătean, în Râșca, județul Cluj și străbate comunele Beliș, Călățele sau Mărișel pentru a urmări și a îndruma tinerii care au o înclinație spre schi și biatlon. Sunt locuri în Munții Apuseni în care copiii se deplasează pe schiuri între localități iar cei cu aptitudini deosebite sunt remarcați imediat.

Până acum au fost legitimați zece copii, obținându-se deja două locuri I și un loc II la Campionatul Național de cadeți și copii „Cupa Casa Muntelui Fundata".

Mai multe despre acest proiect ambițios a relatat Andrei Pașcu, cel care împărtășit sursei citate ideile sale mărețe legate de viitorul schiului în Munții Apuseni:

"Schiul fond este cel mai complex și cel mai frumos sport, se poate practica de la trei la nouăzeci și trei de ani fără nicio problemă, cine poate umbla pe jos poate umbla și pe schiuri. Mă refer ca sport de masă, ca sport de performanță este foarte greu, sunt foarte mulți kilometri și este multă muncă, trebuie răbdare, iar progresul este foarte lent și în general marea performanță, de la Cupa Mondială în sus, pentru că așa îmi place să gândesc, începe undeva pe la 26-27 până la 32-33 de ani, în vârful maturității biologice și a maturității sportive.

Acest sport este pasiunea vieții mele. Tatăl meu a fost antrenor de schi fond, a fost fondist prin anii 50, câștigător de campionat național. Eu am început cu schiul alpin, am avut un accident care m-a ținut o lună în spital și șase luni în ghips, iar pentru a mă reobișnui cu alunecarea doctorii mi-au spus doar să încerc să alunec. Am avut noroc că fostul meu antrenor, Nicu Barabaș, de la secția de schi alpin a clubului "U", fusese biatlonist înainte și m-a învățat cum să merg. Din cauza pasiunii (pentru schi - n. red.) m-am și întors în țară, am descoperit pe facebook niște poze de la concursurile dintre satele Râșca și Beliș. La acea vreme eu eram în Canada, la un club din British Columbia, iar când am văzut aceste lucruri m-am gândit de ce să umblu prin lume când există copii în țară pentru acest sport. Atunci l-am sunat pe Virgil Ganea, el a luat legătura cu domnul Vasu și am găsit deschidere de a reînființa secția de schi, care exista până în anii 1980 la acest club".

Despre potențialul acestei secții...

"Dacă vom reuși să găsim și niște sponsori, deoarece cheltuielile sunt mari la început, șansele ca această secție să se dezvolte sunt foarte mari. Am zece copii legitimați, dar patru copii sunt talentați nativi și au făcut un progres mare. Nu am vrut să îi arunc în concurs pe toți, pe unii nu am vrut să îi demoralizez. Vom vedea ce va fi mai încolo, lista mare e de 100 de copii. Pe aceștia îi am în vedere, sunt copii de perspectivă. Proiectul pe care vreau să îl fac este pe zece ani, să specializăm profesori. Încercăm să facem centre și în alte comune, la Iara, la Valea Drăganului de exemplu. Sunt locuri care așteaptă o scânteie. Vreau să facem o treabă serioasă, ar fi păcat să nu le oferim copiilor șansa de a ieși un pic în lume și de a face un pic de performanță. Plus că și-ar schimba viața și lor, vorbim și de latura socială, educativă, pe lângă cea sportivă, care se poate dezvolta".

în perioada 9-12 martie, sportivii legitimați la CS "U" Cluj au participat la Campionatele Naționale de cadeți și copii la schi fond ce au avut loc în stațiunea Cheile Grădiștei, din județul Brașov. Rezultatele obținute la această competiție sunt următoarele:

Ziua I: Vîtcă Claudiu - locul 8 din 31 - 3 km copii

Trif Cristina-Mihaela - locul 10 din 37 - 5 km cadeți

Gligan Adina-Loredana locul 15 din 37 - 5 km cadeți

Torok Boglarka - locul 16 din 37 - 5 km cadeți

Ziua II: Trif Cristina-Mihaela (schimb 1), Torok Boglarka (schimb 2) si Gligan Adina-Loredana (schimb 3) - ștafetă, locul 5

Ziua III: Trif Cristina-Mihaela (schimb 1) si Gligan Adina-Loredana (schimb 2) - sprint pe echipe, locul 8

Ziua IV: Vîtcă Claudiu - locul 12 din 31 - sprint individual