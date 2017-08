Sport

Steaua pornește asaltul pentru grupele Ligii | Ce pronostic au dat Abrudan și Giurgiu înaintea duelului cu Sporting

de Robert Popa, 15 august 2017, 17:02

Steaua va evolua în această seară pe terenul lui Sporting Lisabona, începând cu ora 21:45, în prima manșă din play-off-ul Uefa Champions League.

Vicecampioana României a eliminate-o în turul trei pe Viktoria Plzen, după 2-2 la București, respectiv 4-1 în Cehia. De partea cealaltă, Sporting și-a asigurat prezența în play-off datorită locului 3 ocupat în ediția trecută a campionatului portughez.

Printre cei mai importanți jucători care evoluează în echipa lusitană se numără portarul Rui Patricio, fundașii Fabio Coentrao (împrumutat de la Real Madrid) și Jeremy Mathieu (ultima dată la FC Barcelona), mijlocașii Adrien Silva și Bruno Cesar, respectiv atacantul Seydou Doumbia (împrumutat de la AS Roma). Bruno Cesar este o mai veche cunoștință a Oțelului Galați. Acesta a marcat unicul gol din victoria cu 1-0, din grupele Ligii, în toamna anului 2011. Pe atunci, Cesar îmbrăca tricoul Benficăi.

Ultima formație românească care a întâlnit-o pe Sporting a fost FC Vaslui, tot în 2011, în grupele Europa League. Moldovenii au pierdut cu 0-2 în Portugalia, dar i-au învins cu 1-0 pe lusitani în returul de la Piatra Neamț.

Fostul jucător al Stelei, Octavian Abrudan (33 ani), nu crede că "roș-albaștrii" vor avea un meci ușor la Sporting.

"Steaua nu e favorită, dar se pot întâmpla surprize. Trebuie să abordeze fiecare meci la victorie. E o echipă obișnuită să joace an de an în Europa. Sporting are jucători valoroși. E clar că ei pleacă cu prima șansă", a spus fundașul lui "U" Cluj.

Căpitanul "Șepcilor roșii", Gabriel Giurgiu, jucător care a evoluat cu Oțelul în Champions League, a comentat și el duelul cu Sporting.

"Steaua o să aibă un meci foarte dificil. Eu sper să se califice, dar va fi greu, pentru că întâlnește o echipă foarte bună. Fotbalul portughez e combinativ, rapid, cu echipe cărora le place să atace și să înscrie goluri. Sporting are o echipă foarte bună, dar cu puțin noroc, Steaua se poate califica", a spus mijlocașul de 34 ani.

Sporting Lisabona - Steaua se joacă în această seară, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmărită în direct la ProTV și Dolcesport 1.

